【2019言路元旦特辑】吴堇溦．羽球国手．意志与学习力决定成败 为了达成集体的目标，和运动训练一样，无论在德行、智力、体能和品格方面，我们都要做到一一俱全，缺一就无法取得大满贯。

今年是关键的一年！

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2018年，我的任务完成，就像打完了美好的仗，过去的一年，为国家争光，自己的努力也得到了回报。

为了2020年东京奥运参赛资格，训练的脚步是更加紧凑。前进，达成目标，是一刻都不能停歇，否则不进则退。

东京奥运积分赛今年4月开始，为了累积积分，比赛量会增加，体能训练不能少，以不同对手为目标的针对性训练更要加强。

我打羽球是这样，个人要维系前进的能量，社会也需要同样的进步能量。

为了完成个人的目标，身为一个团队、企业、组织甚至国家社会的成员，为了达成集体的目标，和运动训练一样，无论在德行、智力、体能和品格方面，我们都要做到一一俱全，缺一就无法取得大满贯。

与此同时，做任何事，必须按步就班，经得起考验，切莫妄想能一步登天。看到别人的成功，不能只看到其成功戴誉的风光一面，而忽略了其曾经付出了多少的努力，挥洒了多少的汗水，才享有当下成功的喜悦。

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团队精神更不可忽略。我是一名单打选手，在比赛场上我是以一人之力对战对手，赢了看似我一人的荣耀，其实在训练的时候，我必须有队友的帮忙对练和陪练，所以团队精神在单打和双打项目都是同等重要。

个人的意志力和努力决定了一个人在完成任务和达成愿望时能走多远，有的人经历失败就会退缩，有的人是越挫越勇。青体部和国家运动理事会为羽球员制定的训练计划，是辅佐球员的重要工具，我认为新政府为球员制定的全新计划是很不错的，希望能够给我们带来更多的帮助。

无论如何，个人的意志力和学习力却是决定成败的关键。就像羽球一哥李宗伟，他永不放弃的精神，就是我们整个国家羽球队的典范。他是我们后辈学习的对象，他最近抗癌成功后，宣布重新回到羽坛，继续征战，就大大的激励了我们。我想，不止是运动员，李宗伟精神也激励着我们整个马来西亚！

我个人另外一个十分欣赏的女单选手是西班牙的马琳，她是世界冠军，又是奥运冠军。在西班牙，羽球运动并不是他们国家的主流体育项目，好的羽球员也不多，团队也不像我们这样庞大，马琳能够打出一片天，非常难得和振奋人心。良好的训练方式是一个关键，她个人的坚毅性格和意志力，就像每一次我们在球场上所看到的她的表现那般，是那么的令人震撼，她是国际羽坛上非常值得我学习的对象。

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新的一年，我邀请每一位这片土地上的朋友们，继续与我们国家羽球队一起努力，为新的马来西亚打拼。