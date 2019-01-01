关税局：3月1日起‧4服务行业征服务税 关税局总监拿督斯里苏博马廉宣布，2019年3月1日起，将针对4个服务行业征收服务税，包括主题公园、股票经纪及承保服务（underwriting）、清洁服务以及培训及指导服务，估计全国有大约5000至1万家公司受影响。

苏博马廉（中）表示，3月1日起主题公园、股票经纪及承保服务、清洁服务以及培训及指导服务，将征收服务税。左为杜央，右是诺丽雅。（图：星洲日报）

（马六甲31日讯）关税局总监拿督斯里苏博马廉宣布，2019年3月1日起，将针对4个服务行业征收服务税，包括主题公园、股票经纪及承保服务（underwriting）、清洁服务以及培训及指导服务，估计全国有大约5000至1万家公司受影响。

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但他保证，以上4项税收并不会影响B40群体，而该局所征收的税收，最终还是会透过政府的各种机关，用在人民身上。

业者2月28前须登记

他是今日到马六甲进行工作访问后，在新闻发布会上说，上述税收将在1月1日起生效，不过该局将给予宽限，要求业者在2月28日前向当局登记，3月1日全面执行。

苏博马廉表示，上述4项服务中，以清洁服务和培训及指导服务占大多数，主题公园与股票经纪及承包服务为少数。

他解释，使用股票经纪及承保服务的群体，并不是以B40占为多数。况且，当局是向买卖股票的佣金上征收服务税，并不是整体的股票买卖。清洁服务征收服务税，是包括洗衣店、建筑物清洁公司等。

“培训及指导服务的收费大约是千余令吉，如果有能力上课培训，也应该有能力缴付服务税。”

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他促请所有涉及4项服务的公司，在2月28日之前向关税局登记，当局也会提供指南指导公司。

G组别豁免缴服务税

另一方面，关税局也将从明年1月1日起，让G组别（专业组别）向同行提供同样的服务时，豁免缴交服务税。

苏博马廉表示，这是为了减少公司的税务成本，并可提高竞争力，为客户提供较低价的服务。预计有2万到2万5000家公司受惠。

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他说，这项税务是自动豁免，无需向关税局登记。提供专业服务的公司，可以上网关税局网站https://mysst.customs.gov.my查询。

今日出席的包括甲州关税局局长杜央以及副局长诺丽雅。