古拉：平衡雇主雇员之间利益‧致力落实最低薪1500 人力资源部长古拉表示，人资部将致力落实将最低薪金提高至1500令吉的希盟竞选宣言承诺。

（雪兰莪‧八打灵再也31日讯）人力资源部长古拉表示，人资部将致力落实将最低薪金提高至1500令吉的希盟竞选宣言承诺。

广告

“由于前朝政府只是让自己口袋得益，而不是人民口袋，导致国家财务受损，因此人资部的政策决策需要平衡雇主及雇员之间的利益，两者都是国家发展的关键，并需要不同的关注。”

“要提高竞争力就必须提高生产力，同时希盟政府将确保落实竞选宣言将最低薪金提高至1500令吉的承诺，而我们已经跨越大马半岛与沙巴及砂拉越之间最大的障碍，这是国阵政府没有政治意愿去做的事。”

他也透露，增加生产力的其中一点是提高女性的工作机会，而他将在未来数周宣布人资部会通过属下机构及独立委员会委任女性担任高职。

古拉今日发表2019年元旦献词文告说，人资部也强调职场要聘请残障人士，确保具有包容性，通过提升残障人士的技能，让他们成为有价值的人力资源，同时也是最忠诚及具有纪律的一员。

“我已经呼吁公共服务局开放更多工作给残障人士，目前对于1%政府公务员为残障人士目标，政府只是达致0.6%。”

他说，该部也强调让年逾60岁的乐龄人士返回职场，目前也计划制定相关政策，让此事更有效率，包括成立一个相关的职业网站。

广告

“通过技职教育及培训（TVET）机构，我们要年轻人获得最好的技能培训，以便为他们日后的职业提供准备。”