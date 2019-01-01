萧庆璋：陈大锦召开“非法特大”‧“柔董联会修改章程无效”

（柔佛‧峇株巴辖31日讯）柔州董联会前署理主席萧庆璋认为，柔董联会主席陈大锦昨日召开的是“非法特大”，因此大会通过的修改章程议案是无效的。

广告

4点声明要求回应

萧庆璋今日发表文告，针对昨天陈大锦召开的特大提出4点声明，并要求陈大锦给予明确回应。

他说，首先，一个违章及不合法的理事会，发函召开特大及修改章程让自己合法化，特别是强硬要将“学校董事会顾问”列为合法学校代表，以符合个人利益，所以特大通过的议案是无效的。

他指出，柔董联会现有的2017至2019年度理事会，于2017年5月14日改选时，并没有依据社团注册局章程行事，超过14位获选的理事身份违章，包括现任董总常务委员陈锦洲，而造成整个理事会不合法，甚至让董总也被牵涉在内。

“第二，特大没有依据章程规定，至少获113所学校会员参与，根据出席特大的一位峇株巴辖华小董事长透露的讯息，我质疑陈大锦对媒体发表错误数据。”

他说，据悉出席特大的人数不超过80人，会员学校单位也没有像陈大锦所说的有123所，因此并没有符合章程要求。

广告

“第三，在两星期内，会员学校收到两份由陈大锦签名，但内容不一样的召开特大通知书，同时也没有附上任何参考资料和案由。”

他指出，章程规定须由理事会或会员五分之一单位联署召开方为有效，而陈大锦对媒体所言有68所学校联署，或许有“后来补上”之嫌。

最后，他说，若陈大锦继续不尊重及凌驾章程之上，由董总主席所签署的初中及高中“重要文件”，或许将受牵连并受到合法性的质疑。

或赴警局举报陈大锦

广告

“当然由陈大锦所签署的柔董联会及董总财务与会务文件也将受到影响，由于事态严重，我将考虑采取相关行动，包括到警局举报陈大锦和向社团注册局投诉。”

他认为，由于柔董联会不合法，这将直接影响到董总的合法性，尤其是自称将以学校顾问身份进入柔董联会，从而进入董总的陈大锦，以及常务委员陈锦洲的身份都不合法。

“其实今年6月举行的董总会员大会及改选，作为董总会员的柔州董联会，当时已属不合法组织，陈大锦却知情不报，隐瞒事实。”