“教育也是一种修行”研讨会‧19日举行邀教师报名 马佛青教育委员会将在1月19日（星期六），在吉隆坡旺沙玛珠华小礼堂举办2019年全国教师研讨会，主题为“教育也是一种修行”。

（吉隆坡31日讯）马佛青教育委员会将在1月19日（星期六），在吉隆坡旺沙玛珠华小礼堂举办2019年全国教师研讨会，主题为“教育也是一种修行”。

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大会邀请2名主讲人，我国著名禅师释继程法师与教育学者黄先炳博士，讨论教育如何与修行挂钩，引导大马教师探索心的奥秘，揭露心的层层面纱，如何以修行的功夫，寻找失去已久的教育工作动力与初衷。

刘燕儿：教师欠缺心的锻炼

马佛青教育委员会主席刘燕儿表示，资讯网络发达的时代，教师欠缺的不是教学法或其他教学理论，反倒是心的锻炼，因此，策划这场别开生面的研讨会是迫切需要的。2名主讲人将会分享他们在教育与禅修的智慧结晶，希望能够让现场的教师启动心的力量。

继程法师认为，早在2500年前古印度社会阶级悬殊，而佛陀却能实现有教无类的教育制度，由此可见，佛教教义如若应用在现今教学上，相信可以让教师更从容面对教学上的种种差异和障碍。

黄先炳教学已经30余年，曾参与教育部各个部门的服务，积累丰富的经验。难能可贵的是，他在工作上“三十年如一日”，始终保持一贯的热忱。讲课、写作、发表论文；演讲、主持课程、办活动，依然是他日常的功课。问及如何保持这样的热忱，他说因为教学就是修行，是终生的生命教育。

讲师教师分享心路历程

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副题《老师？老狮？劳师？牢师？》方面，大会邀请到2名在职中小学老师，周淑仪和陈淑芬，将以自身实战教学经验分享心路历程，讲述自己如何在繁忙的教务中寻找平衡点，同时体现实践良心工作该有的情操。

颜志伟律师也会在现场划出教师于法律权限的范围，举以实际案例引导教师认识教学上面对的法律诉讼或人权事宜，知己知彼，百战不殆。

师范学院讲师刘苾连是经验丰富的咨商辅导员，将以师道为现场的教师充电，带领教师寻找赤子之心的方向。

有意者可网上报名，go o.g l /aU8zDQ，报名截止日期为1月11日前或额满。大会优先让大马在职教师参与，欲询问详情，可于办公时间致电马佛青秘书处（03-78049157）或大会秘书龚丽丽（014-9509870）。