中国市占率大不如前·三星天津手机厂关门 中国媒体澎湃新闻报道，拥有2000名员工的天津三星通信技术有限公司昨天关厂，员工安置问题仍在进行中。关厂主要原因是三星在中国的手机销量大幅下滑，以及劳动成本上升。

（中国·北京1日讯）中国媒体澎湃新闻报道，拥有2000名员工的天津三星通信技术有限公司昨天关厂，员工安置问题仍在进行中。关厂主要原因是三星在中国的手机销量大幅下滑，以及劳动成本上升。

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天津三星通信技术有限公司成立于2001年，注册资金1.04亿美元，由三星电子株式会社与天津中环电子资讯集团有限公司合资成立，拥有2000名员工，此厂主要负责生产手机。

日本经济新闻及中国多家媒体13日即报道，三星天津厂将于31日停产，而三星在越南的工厂将成为该品牌手机生产的主要基地。

虽然手机厂关闭，但三星并未完全撤出天津，而是调整投资重点，转向动力电池生产线和车用MLCC工厂（多层陶瓷电容器）等新计划，新增投资达24亿美元。

天津三星通信工厂关门和三星手机在中国销量下滑有很大的关系。根据每日经济新闻，三星手机在中国的市占率从0%到超过20%耗费了近10年的时间，但滑落到0.9%只花了5年，今年第2季的市占率更跌到低于0.8%，大幅落后于中国本土品牌华为、小米、OPPO等。

今年4月，三星位于深圳的电子通信公司也关厂，当时有近300名员工签署与公司解除劳动关系的经济补偿协议。

当时央视网报道，多家外企迁厂东南亚，人工用地成本低是主因，并称珠三角的制造业也在产业升级中。

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（中央社．编辑：张淑伶/缪宗翰）