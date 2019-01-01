慕斯达法明出掌金融罪案中心．打击非法资金外流 卸任移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里证实，他将会出任政府甫成立的国家金融罪案中心（National FinancialCrime Centre，NFCC）首席执行员一职，以协助政府打击非法资金外流的问题。

慕斯达法（左）与阿都哈林拥抱道别，互相祝福彼此未来更好。（图：星洲日报）

（布城31日讯）卸任移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里证实，他将会出任政府甫成立的国家金融罪案中心（National FinancialCrime Centre，NFCC）首席执行员一职，以协助政府打击非法资金外流的问题。

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慕斯达化今午在移民局举行的欢送庆典后，召开新闻发布会时说，这职位是由首相委任，他是于今午接获公共服务委员会的通知信函，将在明年1月2日正式上任。

他透露，国家金融罪案中心暂时将设在布城第三区（D5），负责的范围包括展开各种形式的行动及充公赃物等，详情会在他正式上任后告知。

他说，其留下的空缺将由移民局副总监（行政）拿督阿都哈林暂代；内政部长将决定及公布新总监人选。

国家施政、廉政及反贪中心（GIACC）总监阿布卡欣是于上周宣布成立国家金融罪案中心，有关机构将与反贪会、移民局、关税局及国家银行携手合作。

慕斯达法在大马反贪会任职超过30年，原是反贪会副主席的他，于2016年8月受委为移民局总监。

在担任移民局总监的2年5个月中专注于推动3个事项的转型，包括人力、管理及执法，并希望未来的新任总监可以让移民局更上一层楼。

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欢送会上拥抱泪别

他补充，在任期间，他视所有移民局官员为家人，并感谢他们在他任期间给予的配合及努力。

慕斯达法在欢送会上和官员一一拥抱道别，感触良多的他更忍不住掉下男儿泪。

出席者包括慕斯达法夫人拿汀穆里亚哈芝。

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