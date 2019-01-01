佐哈里：协议敦马任相2年．“希盟各党白纸黑字同意” 公正党最高理事兼吉打州主席拿督佐哈里阿都说，希盟协议由敦马哈迪出任首相2年，是各党通过白纸黑字同意，且也对外公布的。

公正党吉州理事会正式成立，坐者左起为副主席苏慕根和纳斯鲁、佐哈里阿都、署理主席仄末祖比尔及秘书山苏。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打31日讯）公正党最高理事兼吉打州主席拿督佐哈里阿都说，希盟协议由敦马哈迪出任首相2年，是各党通过白纸黑字同意，且也对外公布的。

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他说，这是希盟成立时已达成的协议，马哈迪任相2年后，就交棒给公正党主席拿督斯里安华，出任第8任首相。

佐哈里阿都今日在公正党吉打州党所召开首次州委会会议后，在新闻发布会上强调，当时他是公正党政治局主任，也有出席希盟的会议，因此很肯定当时这项协议全面被接纳，所以不存在“一届或两届”的情况。

针对公正党署理主席拿督斯里阿兹敏不满公正党中央理事会委任副主席一事，他说，拉菲兹受委副主席当之无愧，因为拉菲兹过去对党贡献良多，虽然在竞选署理主席时失利，但安华惜才，重委拉菲兹为党服务。

28日的中央理事会以开放的态度选出受委理事，有些安华建议的人选并没有被接纳。

当时人在国外而缺席会议的阿兹敏，或不了解整个遴选过程，但有关委任是公开、民主和客观的。