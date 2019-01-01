男友巴黎惊喜求婚．倪晨曦宣布做2019新娘 31岁“IG女神”倪晨曦与圈外男友V先生拍拖两年，感情稳定。

（香港1日讯）31岁“IG女神”倪晨曦与圈外男友V先生拍拖两年，感情稳定。原来她已答应男友求婚，昨日她趁2018年最后一天，向大家公布将于2019年结婚的喜讯。倪晨曦分享男友在巴黎捧着大束红玫瑰跪地求婚的甜蜜视频，当时她感动到哭，男友为她戴上戒指后，两人甜蜜亲吻。

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被感动哭不停

倪晨曦的Instagram追踪粉丝逾64万，人气高企。她昨日在社交网公布：“我订婚了！”她透露早前到巴黎时装周工作，当工作后离开时，发型师骗她说钱包不见了，她抱着相机冲回拍摄现场，V先生此时突然出现在桥上，她当时脑海一片空白，完全傻了，有闪过难道男友穿越了？因当天早上还在WhatsApp跟在港的男友说晚安，为什么会瞬间出现？男友在她面前说了很多，她只是在哭，真的好感动，没想过男友会选择在她觉得最浪漫的城市向她求婚。

倪晨曦赞男友知道她太爱工作，默默在她身边不断付出，给她温暖的避风港，是全世界对她最好的男人，永远把她放最前面，包容及照顾她，对自己超级节省，把最好的留给她。她说：“上辈子一定是做了什么好事，这辈子有这样的疼爱。原来安定下来的心感觉是那么的踏实，2018的最后一天，感恩所有的一切，2019一定会是一个更好的开始。”她笑称男友的求婚是“猎猪行动成功”。

猎猪行动成功

倪晨曦接受访问表示男友在巴黎求婚，令她好感动又好震惊，“男友突然出现是好大惊喜，我完全控制不到自己的情绪。选择在昨天宣布，是因为正写关于今年（2018年）的总结，看回求婚视频，再次被感动；有感这是2018年发生、让我感触最深的一件事，所以决定在12月31日告诉大家。婚礼预计2019年举行，详情未知，多谢大家关心”。（香港明报）