男友巴黎惊喜求婚．倪晨曦宣布做2019新娘
男友巴黎惊喜求婚．倪晨曦宣布做2019新娘
（香港1日讯）31岁“IG女神”倪晨曦与圈外男友V先生拍拖两年，感情稳定。原来她已答应男友求婚，昨日她趁2018年最后一天，向大家公布将于2019年结婚的喜讯。倪晨曦分享男友在巴黎捧着大束红玫瑰跪地求婚的甜蜜视频，当时她感动到哭，男友为她戴上戒指后，两人甜蜜亲吻。
被感动哭不停
倪晨曦的Instagram追踪粉丝逾64万，人气高企。她昨日在社交网公布：“我订婚了！”她透露早前到巴黎时装周工作，当工作后离开时，发型师骗她说钱包不见了，她抱着相机冲回拍摄现场，V先生此时突然出现在桥上，她当时脑海一片空白，完全傻了，有闪过难道男友穿越了？因当天早上还在WhatsApp跟在港的男友说晚安，为什么会瞬间出现？男友在她面前说了很多，她只是在哭，真的好感动，没想过男友会选择在她觉得最浪漫的城市向她求婚。
倪晨曦赞男友知道她太爱工作，默默在她身边不断付出，给她温暖的避风港，是全世界对她最好的男人，永远把她放最前面，包容及照顾她，对自己超级节省，把最好的留给她。她说：“上辈子一定是做了什么好事，这辈子有这样的疼爱。原来安定下来的心感觉是那么的踏实，2018的最后一天，感恩所有的一切，2019一定会是一个更好的开始。”她笑称男友的求婚是“猎猪行动成功”。
猎猪行动成功
倪晨曦接受访问表示男友在巴黎求婚，令她好感动又好震惊，“男友突然出现是好大惊喜，我完全控制不到自己的情绪。选择在昨天宣布，是因为正写关于今年（2018年）的总结，看回求婚视频，再次被感动；有感这是2018年发生、让我感触最深的一件事，所以决定在12月31日告诉大家。婚礼预计2019年举行，详情未知，多谢大家关心”。（香港明报）
最初是想寫一下2018年的總結 翻開相冊看回這條影片 我想了很久很久這件事是人生中那麼重要的時刻 也是今年讓我感觸最深的一件事 想要分享給你們 那就是 我訂婚了！ 這件事的發生完全出乎意料 在巴黎時裝周工作的下午 只有我一個人知道的行程 就在工作完離開的時候 髮型師Green騙我她的錢包不見了 我抱著相機就沖回拍攝現場 突然V先生出現在橋上 當時真的大腦一片空白 完全傻掉 有閃過一下在想難道他穿越了 明明早上還在whats app上和在香港的他說晚安 為什麼會在這個瞬間出現 他說了好多好多但我都不記得了 只是一個勁的哭 因為我好感動！！ 沒有想過他會選擇在我覺得最浪漫的城市向我求婚 我們在一起也很少討論關於結婚的事 因為他知道我太愛工作了 他總是默默的在我身邊不斷的付出 給我一個溫暖的避風港 這個全世界對我最好的男人 永遠都把我放在他前面 包容我照顧我 對自己總是超級節省 但把最好的都留給我 上輩子一定是做了什麼好事 這輩子有這樣的疼愛 原來安定下來的心感覺是那麼的踏實 2018的最後一天 感恩所有的一切 2019一定會是一個更好的開始 . . . . . #獵豬行動成功 #thebestmomentin2018 #Imengaged广告
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