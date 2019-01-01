王晓庭：向党领袖要政府资源．“土团改革论敷衍选民” 马青总团长王晓庭指出，土著团结党副主席丹斯里阿都拉昔在该党代表大会上，公开要求党中央领袖必须“善用”政府资源，以确保土团党赢得下一届大选的说词，获得代表们的激烈支持，显示土团党口中的改革都是敷衍选民的说词。

（吉隆坡31日讯）马青总团长王晓庭指出，土著团结党副主席丹斯里阿都拉昔在该党代表大会上，公开要求党中央领袖必须“善用”政府资源，以确保土团党赢得下一届大选的说词，获得代表们的激烈支持，显示土团党口中的改革都是敷衍选民的说词。

广告

“虽然我与土团党青年团长赛沙迪是处在不同的政党，但他当面斥责要求政府合约的党员的勇气可嘉，应该被赞；无奈，年轻人的声音在土团党内似乎并不获重视，反之唯利是图的老臣子，获得更多的掌声。”

她在文告中说，土团在党员及国州议员人数上却明显比希盟另两党逊色，但是如今在希盟内却是拥有最大权力和影响力的一党，因此如果该党在改革方面选择走回头路，一切都会沦为空谈。

“阿都拉昔直接打脸赛沙迪时说，谁来延续我们所得到的（大选）胜利，就是党区部、分部、妇女组和青年团的代表人物，我想告诉党高层，若要延续我党的胜利，就必须给这些人强大的武器。”

阿都拉昔是否有隐议程

她揶揄，所谓该党的中央领袖，就是当今在政府持有重要职位的正副部长，甚至首相，也是前选委会主席的阿都拉昔如此喊话，是否含有任何不为人知的隐议程呢？

她说，希盟在执政后，许多政策都是沿用“前朝”

广告

的，许多被他们踩得一文不值的“前朝”政策，如今竟被重用，令人民都感觉上当了。

“政治改革需要的是勇气，如果为了继续讨好党员和选民，对的事做不了、而继续走回原来的路，改革的路上肯定是寸步难行了。”