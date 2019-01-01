阿都阿兹：土著议程．确保各族经济分配平衡 土团党经济局主任丹斯里阿都阿兹表示，共同繁荣蓝图的土著议程是为了确保各族企业家之间经济平衡分配，以避免只是由特定种族垄断，而希盟政府需支持及同意这个议程。

（吉隆坡31日讯）土团党经济局主任丹斯里阿都阿兹表示，共同繁荣蓝图的土著议程是为了确保各族企业家之间经济平衡分配，以避免只是由特定种族垄断，而希盟政府需支持及同意这个议程。

广告

马新社报道，他在一项文告中指出，这是昨日在土团党大会上辩论的议程。

他说，在新马来西亚时代的土著议程，必须以平衡及多元时代层面去看待。

“电子科技时代已经成为世代的分割，即更擅长科技产品的时代及不谙科技产品的时代，如果不聪明地处理，其鸿沟会变得更大，并导致落后的一方无法跟上最新的发展。”

他说，数码经济已经发展迅速，并用在现今时代，用以处理金融、采购、人力资源、产品介绍及服务、市场及运送、研究、核对、支付及虚拟运送的事项。

阿都阿兹也是土团党最高理事，他说，管理及收集关于马来土著企业家的大数据需要经过监督，确保没有任何人被不负责任人的一方忽略。

他说，工业革命4.0不应该被视为是威胁，通过发掘及了解各种新层面事业的执行方法，而转变为机会。

广告

“经济局相信土著议程是可以实现的，这要通过土团党各阶层领袖更加密切合作，以及青年团及妇女组给予更积极参与。”

他说，土团党承认强化马来人及土著经济地位的平台需要严正看待，以便他们面对商业世界竞争及工业革命4.0的新数码科技时代时不会落后。