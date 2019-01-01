“禁烟令可减少烟民”．阿兹莎：也保护妇孺健康 副首相拿督斯里旺阿兹莎指出，禁烟令除了能帮助吸烟者戒烟，对于保护社区，尤其是保护妇女和儿童的健康而言也非常重要。

旺阿兹莎（中）与班登社区孩童共庆2019年元旦新年。（图：星洲日报）

（吉隆坡31日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎指出，禁烟令除了能帮助吸烟者戒烟，对于保护社区，尤其是保护妇女和儿童的健康而言也非常重要。

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“有关措施能扩大禁烟区和减少烟民，有助于防止婴儿早产或患有哮喘。”

旺阿兹莎也是妇女、家庭及社会发展部长。她今晚出席2019年班登圣诞与新年庆典致辞时，呼吁吸烟者在新的一年里戒掉烟瘾，培养健康的生活习惯。

节庆狂欢或增弃婴案

另外，旺阿兹莎说，报章上青少年弃婴的案件逐渐上升，这与他们在节日期间，如元旦新年时进行不健康的活动有关。

“有人告诉我，进行这些庆祝活动的同时，吸毒和性滥交等不健康活动正在增加；最后这些不慎怀孕的青少年把婴孩遗弃在垃圾区、路边、清真寺和厕所等地方。”

她也说，滥用毒品是造成家庭暴力和儿童暴力的因素，因此必须加以遏制。

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她呼吁这些迷途的青少年拨打“15999”关爱热线，寻求妇女部辅导员的协助。

旺阿兹莎也说，妇女部旗下的国家福利基金近来与企业合作，通过非政府组织分派校服给有需要的民众。

“该计划共有2000名孩童受益，资助总额达20万令吉。”

她鼓励让家庭主妇享有公积金的“主妇奖励计划”（i-Suri），以保障未来生活，同时通过MySMELady帮助妇女创业。