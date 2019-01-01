台上冒雨1小时表演‧张惠妹咳嗽：我真的冷到了 昨晚全球各地举行各式各样的倒数跨年活动，台湾台北同样有跨年派对“2019台北最High跨年”举行，而作为跨年表演活动的压轴表演嘉宾天后张惠妹，更是在低温下淋著雨1小时在舞台劲歌热舞，只是她后来在脸书直播时频频咳嗽，坦言“我今天真的有冷到”，让不少粉丝心疼不已。

（台湾‧台北1日讯）昨晚全球各地举行各式各样的倒数跨年活动，台湾台北同样有跨年派对“2019台北最High跨年”举行，而作为跨年表演活动的压轴表演嘉宾天后张惠妹，更是在低温下淋著雨1小时在舞台劲歌热舞，只是她后来在脸书直播时频频咳嗽，坦言“我今天真的有冷到”，让不少粉丝心疼不已。

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张惠妹这次活动中不但卖力演出，而且更在表演后还没卸下舞台装扮的情况下，第一时间透过脸书直播向粉丝们祝贺新年。

张惠妹坦言，没有想到雨势在她表演过程中越来越大，期间更数次用毛毛巾擦脸，下滑了吓坏在一旁的化妆师，“我已经都忘了我脸上有妆。”

虽然在表演过程中，雨水一度淋到她的眼睛很痛，但是张惠妹仍敬业地长唱足约1个小时，为粉丝们带来16首歌曲，让全场嗨翻天。