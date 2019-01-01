李显龙：除了解决最新争端．“新马须维护双边关系” 新加坡总理李显龙坦承，新马最近新的争端较难化解，包括海洋边界争议，以及有关实里达机场仪表降陆系统（ILS）程序的空域纠纷；他说，无论多么困难，新马都必须在处理具体问题的同时维护整体关系。

（新加坡31日讯）新加坡总理李显龙坦承，新马最近新的争端较难化解，包括海洋边界争议，以及有关实里达机场仪表降陆系统（ILS）程序的空域纠纷；他说，无论多么困难，新马都必须在处理具体问题的同时维护整体关系。

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“要做到这点，须本着平等和相互尊重的精神，并遵守国际承诺和法治。

“我们会冷静并具建设性地处理这些事宜。”

新加坡《联合早报》报道，李显龙发表2019年新年献词时指出，新加坡希望与马来西亚维持具建设性的伙伴关系，也期待双方的新一代领导人能彼此培养出良好的工作关系。

“尽管如此，我们之间近日浮现几个课题。在两个因历史、经济、文化和亲情而紧密相连的邻居之间，这种情况时不时发生是无可避免的。”

他指出，马来西亚想要延后新隆高铁项目时，新加坡与马方合作调整以配合其需求；此外，马来西亚也想要修改柔佛水价，这是个近来重现的老课题，而新加坡对此立场非常明确。

李显龙说，较年长新加坡人应该记得，双边关系过去经历困难时，新加坡都是这样应对的。

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“每一次我们都能够团结一心，冷静但坚定地站稳立场。我有信心，这一次新加坡人也将紧密合作，维系与马来西亚的稳定关系，新一代也将学习如何在与邻国和平友好相处的同时，集体捍卫我国至关重要的利益。”

另外，他说，新加坡在2018年取得了3.3%的经济增长，不仅接近2017年的3.5%，也超出了预期。

明年经济可增1.5至3.5%

他预计，明年可实现1.5%至3.5%的经济增长。但他提醒，全球经济存在重大不确定性，包括贸易冲突加剧、金融市场波动频频，和经济可能放缓的迹象。

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他也以相当篇幅阐述新加坡如何在医疗、教育、住屋和公共交通这4大民生课题上，为未来做出重要投资。但他强调，要实现这些大胆的计划，需要稳重且能干的领导人。

随着财政部长王瑞杰确立在第四代领导班子中的领军地位，李显龙承诺与其他较年长部长一同协助新领导团队接棒，因此恳请新加坡人与较年轻政治领袖合作，保持团结。