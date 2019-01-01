哥宾星：迎接第四次工业革命．强化通讯及数码化服务 通讯及多媒体部长哥宾星说，他将致力于为人民强化通讯及数码化服务，迎接第四次工业革命的挑战。

（吉隆坡31日讯）通讯及多媒体部长哥宾星说，他将致力于为人民强化通讯及数码化服务，迎接第四次工业革命的挑战。

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他说，他将监督并确保旗下机构的政策和法规等与时并进。

“通讯及多媒体是政府为民服务及行政的主要元素，科技发展推动了共同发展与和谐。”

哥宾星通过大马国家电影发展局（Finas）录制的视频发表元旦献词。

他说，该部门的新策略将专注于实现“连接、资讯、创意及数码文化社会”的愿景。

他指出，通讯及多媒体部肩负的使命是提升数码通讯网、社会通讯和基础设施；通过宣传、有素质及有效能的广播、强化资讯社会及社会连接，进而推动社会进步，以及推动国家创意领域发展。

哥宾星说，该部门聚焦通讯基础建设、推动数码经济、强化通讯及多媒体生态系统、推广国家资讯、强化广播服务及鼓励创意内容领域的改革工作。

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“无论科技多么高端，都不应该滥用来分化大马人民，破坏团结与和谐。

尽管彼此理念和背景不同，但我们都同样深爱这片国土。

“让我们以团结、包容、欢笑、中庸之道、爱心，以及尊崇凝聚我们所有人的国家原则，迎接新一年。”