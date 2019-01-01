为传染病找获新疫苗·大马籍免疫学家获选美国NAI研究员 一名马来西亚籍免疫学家获选成为美国国家发明学会（National Academy of Inventors, NAI）的研究员。

出生于霹雳怡保的伯纳德博士已旅居美国超过25年。

（雪兰莪·八打灵再也1日讯）一名马来西亚籍免疫学家获选成为美国国家发明学会（National Academy of Inventors, NAI）的研究员。

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美国国家发明学会是一个由美国和国际大学以及政府和非营利研究机构组成的组织，拥有超过4,000名发明家与研究员，遍布全球250多个机构，而伯纳德阿如拉南当博士因为传染疾病寻找新疫苗而得此殊荣。

出生于霹雳怡保的伯纳德博士已旅居美国超过25年。

博士如今也是圣安东尼奥德克萨斯大学（UTSA），经济与知识研究发展企业的临时副总裁。

“研究工作满足我们的好奇心与想象力，更为应对重大挑战铺平了道路。这种（研究工作）关系超越了几代人，并进一步完善和扩展我们对基础知识的认识，“博士通过电邮接受《星报》专访时这么表示。

根据UTSA的消息指出，伯纳德博士自2001年开始研究与病原体有关的疫苗开发，其中包括导致性传播疾病的衣原体、导致兔子发烧的病原体，以及导致伊拉克和阿富汗受伤士兵发病率上升的病原体。疫苗被认为是预先防止感染发生的最佳方法。

UTSA还表示，伯纳德博士已经在微生物学及相关领域发表了100余篇同行评审论文，并获得了许多政府与非政府机构的资助，包括美国国立卫生研究院、国土安全部和国防部。

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NAI的一份新闻稿指称，“选择NAI研究员身份是对学术发明者的最高专业荣誉，他们在创造或促进杰出发明方面表现出了丰富的创新精神。”