青理会：尊重人民感受．“领袖外游勿公开照片” 马来西亚青年理事会主席祖菲特里佐哈今日劝告我国领袖和政治人物及他们的家属，不要在公开的社交媒体上载度假和在外国旅游的照片，最好则是完全不要在社交媒体上分享这些照片，以免成为公众的焦点。

（吉隆坡31日讯）马来西亚青年理事会主席祖菲特里佐哈今日劝告我国领袖和政治人物及他们的家属，不要在公开的社交媒体上载度假和在外国旅游的照片，最好则是完全不要在社交媒体上分享这些照片，以免成为公众的焦点。

广告

祖菲特里发表文告说，这样做是尊重人民的感受和保持敏感，因为绝大部份人民目前因面对严竣的经济挑战而生活困苦。

“马来西亚青年理事会不是否定一些领袖和家人到外国旅游的权利和能力，但理事会要劝告他们只在不公开的私人社交媒体户头上上载这些旅游照片。最好则是完全不要在社交媒体上分享，这可避免被流传和引来社会各种看法。当作私人收藏就好了。“他说，该理事会希望国家领袖和政治人物及他们的家人能够对绝大部份人民的感受保持敏感。