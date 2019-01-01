印尼西爪哇省发生土崩至少4死
2019-01-01 11:13
印尼西爪哇省发生土崩至少4死
印尼防灾署昨天表示，印尼西爪哇省当天发生一起土崩，目前已确认4人死亡。
（印尼．雅加达1日讯）印尼防灾署昨天表示，印尼西爪哇省当天发生一起土崩，目前已确认4人死亡。
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印尼防灾署发言人苏托波昨晚发表声明说，西爪哇省苏加武眉县近来连降大雨，引发该县一处山坡当天17时左右发生山体滑坡，附近约34栋房屋被泥石掩埋。抗灾署了解到可能有8名当地居民被埋，目前搜救人员已发现4具遇难者遗体。
声明说，联合救援队正在事发现场进行紧急救援，但当地的大雨天气、电力中断和通讯不畅都对搜救工作造成影响。
每年11月至次年4月是印尼的雨季，也是山体滑坡和洪涝灾害高发期。
（新华社．记者：郑世波）
Longsor perbukitan meluncur mengikuti lereng dan menimbun sekitar 34 rumah kampung adat di Kampung Cimapag, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada 31/12/2018. Tim SAR gabungan masih menuju lokasi bencana. Evakuasi terkendala cuaca hujan, gelap dan komunikasi. pic.twitter.com/0eVOsPP0j6— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) December 31, 2018
文章来源：星洲网·2019.01.01
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