业者：茶室隔壁解烟瘾．出招应对禁烟令 禁烟令大限将至，茶室业者与烟民已想好各种应对奇招，也有业者笑言不排除建议顾客到毗邻店铺前“大抽特抽”解烟瘾。

部份餐饮店早已张贴禁烟告示，做好应对禁烟令的准备。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）禁烟令大限将至，茶室业者与烟民已想好各种应对奇招，也有业者笑言不排除建议顾客到毗邻店铺前“大抽特抽”解烟瘾。

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明日（1月1日）就是食肆全面禁烟的大限，大部份业者早已张贴禁烟告示；但面对3公尺范围内禁烟的新政策，餐饮业者和烟民都是“上有政策，下有对策”，毫不担心。

同时，面对禁烟告示的标准规格争议（烟头应向左还是向右），有烟民认为，政府应该自行影印和出售符合条例的禁烟告示，不仅能增加政府入息，还能避免业者出错，以及减低执法官员和有心人士贪污和从中牟利的机会。

《大都会》社区报记者今早走访灵市SS2朝阳商业区一带的餐饮店时，发现尽管业者没有测量3公尺的距离，惟早已想好对策，并有信心大部份顾客会自动自发到店外抽烟，不至于造成太大困扰。

骗子冒名卫生部卖禁烟告示牌

记者也发现，大部份餐饮业者都被谎称受到卫生部委托前来售卖禁烟告示牌的行销公司所骗，纷纷向对方购买印有政府及卫生部标志的禁烟告示。

据悉，有关人士还规定业者必须至少购买3张，每张售价为10令吉；而部份业者则基于不了解内情而无奈购买，至今仍不知已经受骗。

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业者：会提醒吸烟顾客

受访业者表示，离店3公尺，意味顾客必须到路上抽烟，这或许会让部份烟民感觉麻烦；他们出声提醒时，也会感到为难。

他们说，未来一旦发现顾客在店内抽烟，他们不排除会要求对方到隔壁（非饮食店）范围抽烟；惟若对方不愿遵守，他们也没办法。

他们解释，其实大部份烟民会选择露天或店外的位置，避免抽烟为大众带来困扰，相信在禁烟令落实后，顾客们也会自动自发，且适应了就好。

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烟民：新政策过于仓促

受访烟民笑言，为避免违例，他们未来光顾餐饮店时，或必须将桌椅搬到隔壁店家的走廊上，以便能边用餐，边抽烟。

他们抨击政府在落实禁烟令前，没有经过妥善的规划，以致新政策落实得过于仓促，同时建议政府仿效新加坡和日本等先进国，规划吸烟区或吸烟室，创造双赢。

有者也质疑，部份将桌椅摆放在路旁泊车格上或3公尺范围外的餐饮店，该如何计算？若顾客在有关区域吸烟，又是否触犯法律？

不应严苛要求告示牌内容

受访业者指出，他们不知道除了40公分50公分的规定外，禁烟告示牌上的烟头还必须向左才算合格。

他们认为，禁烟告示牌的作用，主要是让大众清楚禁烟的范围，并提醒烟民不能吸烟，政府没有必要过于严苛对待告示牌的内容。

他们说，他们一早已准备好告示牌，就算卫生部副部长李文材声称告示牌烟头向左向右都没问题，但仍担心执法官员趁机找麻烦。

因此，有者认为，为了避免类似问题，政府就该在落实禁烟令前，统一规格并自行影印和售卖禁烟告示牌，如此一来就能避免业者出错，还能增加政府收入。

为应对禁烟令，部份业者不排除未来建议顾客到隔壁店前或直接站在沟盖上吸烟。（图：星洲日报）



占士邦（63岁，炒粿条摊主）：响应禁烟政策

“大马人喜欢乱丢烟蒂和在室内抽烟，如今大范围禁烟，算是尊重大众的健康，我也会响应。

我相信大家会习惯这项禁烟政策；就算要抽我也会走到路旁，大不了趁机戒烟。

政策落实后，一旦发现有顾客在室内抽烟，我还是会提醒，但遵不遵守就看对方了。”

王前光（51岁，餐饮业者）：会提醒勿抽烟

“我本身没有抽烟，也不让顾客在店内吸烟，以考虑其他人的感受。

我认为，禁烟令的问题不大，因为顾客可以在店前的沟渠旁抽烟；但若顾客在3公尺范围内抽烟，我会给予提醒，他们不遵守，我也没办法。

此外，禁烟告示牌的作用是让大众了解哪里是禁烟区，政府不该太严厉规定标准，否则就该一早就统一规格，避免大家买错。”

黄嘉敏（19岁，茶室负责人）：相信顾客会体谅

“我们没有测量范围，但3公尺大概是指店前的路上，要顾客到路上去抽，相信他们会觉得麻烦，我们也很为难。

不过，随着禁烟令的落实，相信大部份抽烟的顾客都会给予体谅，毕竟我们店内也设有冷气区（禁烟区），初期就算有顾客想要抽烟，我们只要出声提醒，他们也会遵守指示。

只要顾客是在店外范围抽烟，我们还是会尽量给予通融，只要不影响其他顾客就好。至于禁烟告示的规格，我认为，只要大众知道哪里是禁烟区就好，政府不用太严苛讲究烟头的方向。”

邢先生（62岁，烟民）：可效仿新加坡日本做法

“其实大部份烟民都有自觉，要抽烟也会选择坐在店外的位置，所以我算是欢迎这项政策。

我本身在禁烟令落实后，可能会搬张椅子到隔壁的修车厂前抽烟。

我认为，新政府在落实多项政策时，没有经过深思熟虑，过于仓促落实，也没有妥善规划。

举例来说，新加坡和日本虽也落实禁烟，惟却有统一规划出一些地方作为吸烟区或吸烟室，至少给予烟民一些抽烟的地方。

部份餐饮店其实也能规划一个范围让烟民抽烟，但有关范围必须设有完善的抽风系统，或设有一个风扇，将烟吹走，便能避免影响大众。

我认为，禁烟令是政府的政策，那禁烟告示牌就应由政府或卫生部去影印和制作，再交由各政府部门或地方政府售卖，如此一来既能保证业者所贴的符合标准和增加政府收入，也能避免执法官员趁机贪污，或有心人士趁机牟利。”

许一伦（34岁，餐饮业者）：5月已自行展开禁烟

“因为接到许多顾客的投诉，所以我的店在5月已经禁烟，大部份顾客在经过提醒后，也会给予配合，或选坐店外的位置。

我们在提醒顾客时，他们也不会表露不满，如今禁烟令有半年的适应期，相信大家届时都会适应。

不过，以离店3公尺计算，往后烟民必须到路上抽烟，未来恐会流失一些烟民顾客，或许我们会建议顾客到隔壁店前的走廊抽烟。

此外，我不清楚卫生部的禁烟告示牌要求烟头必须向左，也不曾注意过。我觉得，只要业者有张贴禁烟告示，且大众看懂就好，不该这么苛刻；我也担心执法官员趁机找麻烦。”