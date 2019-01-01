陈炟谕．展望2019会更好 回顾2018年，许多马来西亚人最难忘的事莫过于全国大选中，大马独立60年来，联邦政府首次政党轮替，不仅许多大马人都很惊讶，就连外国政媒体都大跌眼镜，纷纷打脸之前的预测。

回顾2018年，许多马来西亚人最难忘的事莫过于全国大选中，大马独立60年来，联邦政府首次政党轮替，不仅许多大马人都很惊讶，就连外国政媒体都大跌眼镜，纷纷打脸之前的预测。

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在民主国家，政党轮替是很普遍的事，哪一方做不好，不得人心，就会被替换，大马多年来首次迎来政党轮替，显示出人民求变的心非常坚决。

前朝政府之所以被人民唾弃，主要是执政时期贪腐严重，多名领袖涉嫌贪污，但却一直欲盖弥彰，一直想以银弹收买人心，显然人民都不买账，并在大选中做出决定。

新政府上台后，人民赋予的期待和希望当然很高，无法兑现过去的承诺，或重蹈覆辙前朝政府的恶习，人民的期望换来失望，我想下一届大选中，再次政党轮替不是不可能。

也因如此，解决人民问题，真正兑现承诺，一视同仁对待各族，摒弃过去的恶习、辅助社会弱势群体而非单一族群，提升人民整体的教育水平，多元化发展，制定国家发展大方向，或许才能让大马走出如今的困境。

2018年，大马人已求变；迈入2019年，大马依然继续在求变，希望摒弃所有过去的不公不正，这样小小的要求，政府可以办得到吗？

若能，我想大马能变得更好。

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迈入2019年的第一天，期望我能美梦成真。