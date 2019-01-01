与2.5万歌迷一同加班．阿信感性告白“陪你们到80岁” 在倒数“5、4、3、2、1”前，阿信也感性说道：“新年新希望，真的成真又有几个？五月天数了200多个愿望，又有几个成真？只希望这个愿望成真，就是五月天陪着你们，继续陪你们到80岁好不好。”全场惊呼！

（台湾．台北1日讯）2018年最后一刻，乐团五月天在台中巡演高唱“不愿让你一个人”陪歌迷倒数，唱完I Will Carry You后，五月天向2.5万名粉丝互道新年快乐，更有长达2分多钟的高空烟火迎新年。

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五月天“人生无限公司”巡回演唱会历经644天、昨晚在台中洲际棒球场进行巡演第118场、倒数第5场，也是2018年五月天最后一场演唱会，鼓手冠佑对歌迷打趣说：“希望大家今天用五更肠旺的呐喊声、五更肠旺的呛辣感，跟我们High到最后。”

跨入2019年前，五月天唱完I Will Carry You后，与2.5万名粉丝一同读秒倒数迈向2019，并互道“新年快乐”，现场更燃放长达2分多钟的高空烟火，五月天并许下新年新希望，希望大家身体健康。

在倒数“5、4、3、2、1”前，阿信也感性说道：“新年新希望，真的成真又有几个？五月天数了200多个愿望，又有几个成真？只希望这个愿望成真，就是五月天陪着你们，继续陪你们到80岁好不好。”全场惊呼！

年年和歌迷跨年的五月天，也感谢歌迷年年陪伴，五月天还脱稿演出，加码带来点歌桥段，送上歌曲“宠上天”，主唱阿信感性说：“其实我们5个人真的很幸运，跌跌撞撞一路以来，感谢对五月天宠上了天，宠爱五月天。”

2018年末，五月天还有惊喜送给“五迷”，凌晨0时第一刻，歌曲“转眼（2018自传最终章）”全面数位上架，MV由导演陈奕仁操刀，影像触动人心，送给歌迷迎接新年。（中央社/综合）