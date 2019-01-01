敦马：2019为大马带来祝福‧携手共进发展国家 首相敦马哈迪表示，2019年将为马来西亚带来祝福，而人民要以开心、宽心及轻松的态度迎接新一年的到来，大家携手共进，一起发展国家。

首相敦马哈迪在出席布城灯光节闭幕礼和元旦倒数活动时，与上千民众在布城司法宫前集体倒数321后，上空出现了长达3分钟的烟火表演。与此同时，司法宫LED投影建筑群也呈现大马国旗的画面，彼此相辉映，引起民众争相拍摄，为2018年划上句点，并展望2019年的璀璨未来。（图：星洲日报）

（布城31日讯）首相敦马哈迪表示，2019年将为马来西亚带来祝福，而人民要以开心、宽心及轻松的态度迎接新一年的到来，大家携手共进，一起发展国家。

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他为第六届布城灯光节主持闭幕礼和出席岁末倒数活动时说，马来西亚是幸运与繁荣的国家，交给人们去塑造与描绘。

"愿全民一起建设马来西亚，以迈向2020年先进国的宏愿。"这也是希盟政府上台后首次在布城举行岁末倒数。

马哈迪也在今日傍晚6时在其社交媒体平台上传1分钟的新年视频上表示，希望国人在新的一年加倍努力，以取得更大的成功。

灯光节吸引100万人参与

布城发展机构主席拿督阿米鲁丁说，今年为期4天的布城灯光节已累积吸引80万名人士参与，依据现场不断涌入的人潮，预计能达到100万人次的目标。

"我们和吉隆坡市政局、布城机构等单位进行合作举办这项活动。"他说，该机构希望借此打造布城为一个旅游景点，同时也会发展网络电子游戏生态系统，通过无线网络设施、培训等来吸引年轻人前来布城。

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第六届布城灯光节"布城的色彩"从本月28至31日在布城第三区广场举行，现场举行25场各项活动与装饰，如变形金刚、恐龙、爱心等灯光造型、LED花灯海、皮影戏、街头艺术表演、电竞游戏、美食烹饪比赛、投影建筑、餐车美食等，吸引一家扶老携幼前来参与，纷纷在璀璨的灯光造型和烟火留下2018年最后的倩影。

虽然天公不作美，下了一场雨，但是却一点也不影响周一晚上在布城第三区举行的第六届布城灯光节“布城的色彩”闭幕礼和元旦倒数活动。

入夜时分，许多市民扶老携幼涌往布城参加这项盛会。尽管路面和草地都潮湿，但是市民都不介意席地而坐，只为了能好好观赏如梦如幻又七彩缤纷的灯光表演。

出席者有敦马哈迪夫人敦茜蒂哈斯玛、联邦直辖区部长卡立沙末等人。

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