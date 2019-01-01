食肆禁主动给吸管，赞．灵市业者：全力配合 雪州明年落实餐饮业者不能主动提供塑料吸管给食客措施，获灵市一带的业者赞好，更表示将会全力配合，以响应环保。

从2019年1月1日起，雪州政府将以教育方式，实行餐饮业者不能主动提供塑料吸管给食客的措施。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）雪州明年落实餐饮业者不能主动提供塑料吸管给食客措施，获灵市一带的业者赞好，更表示将会全力配合，以响应环保。

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随着联邦直辖区（吉隆坡、布城及纳闽）将于明年1月1日起全面落实禁止使用塑料吸管后，雪州政府也实行餐馆与食肆将不能主动供应塑料吸管措施，只有在食客开口索取下，才能免费提供。

同时，有关措施属教育与鼓励性方案，不遵守该措施的商家不会遭开罚单对付，但会被警告与提醒；而吉隆坡、布城和纳闽联邦直辖区则把禁止业者使用塑料吸管纳入商业执照申请条例，惟全面执法则从2020年1月1日开始。换言之，直辖区业者和市民将有一年适应的缓冲期。

业者：咖啡商公会未指示

茶室多没贴禁供告示牌

《大都会》社区报记者日前走访灵市17区一带的茶室时，发现大多数茶室仍未贴上禁止提供塑料吸管的告示牌，而且业者指他们仍未收到咖啡商公会对实行该措施的指示。

不过，茶室业者表示，由于有关措施确实能减少使用一次性塑料产品，响应环保。因此他们将会全力配合落实有关措施。

“我们会张贴禁用塑料吸管的告示牌。这项措施需要时间来适应，毕竟向来喝冷饮的食客皆有使用吸管。”

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他们指出，目前携带可循环吸管前来用餐的食客少之又少，而且皆是年轻人携带，中年人鲜少会携带可循环吸管出门。

亦有业者指出，咖啡商公会日后或许会推出纸质吸管替代塑料吸管，不过据悉纸质吸管成本高，一旦使用纸质吸管，饮料价格也会随之上涨。

食客：需时适应措施

受访的食客指出，有关方案能提升公众的环保意识，不过需要时间缓冲和适应。

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他们表示，基于不方便，因此他们鲜少携带可循环吸管出外用餐。

他们也建议茶室业者及咖啡商公会能推出替代方案。

“我们希望茶室业者能提供可循环吸管给食客，或是在冷饮料杯内加上茶匙（搅拌冰块用途），这样一来或许每名食客都会响应该项措施，不再主动要求茶室提供塑料吸管。”

张先生（兴隆美食城餐室业者）：贴禁塑料吸管告示

“我们会在店内张贴禁用塑料吸管的告示牌。

然而，即使我们（业者）没有主动提供塑料吸管，我相信食客依然还会主动索取。就像超市禁止提供塑料袋一样，顾客也是宁愿付20仙购买。”

薛女士（好好景咖啡店业者）：据悉或推出纸质吸管

“我们仍未收到咖啡商公会的关于该禁令，不过据了解，公会已在谋策，或会推出纸质吸管。

不过据我所知，纸质吸管成本非常高，一支要价10仙，如果采用，饮料价格或会跟着上涨。

或许因为不方便的关系，携带可循环吸管出外用餐的人不多，只有年轻一辈才会使用可循环吸管，这或许与年轻人环保意识较高有关。”

李瑞香（食客）：咖啡商公会应另寻替代方案

“餐饮业者不能主动提供塑料吸管给食客的措施确实环保。待落实后，顾客或许得自行携带可循环吸管出外用餐。

然而，使用可循环吸管有不便之处，尤其小的吸管更是难以清理。我也曾经多次要带可循环吸管出外用餐，不过最终还是忘了带出门。

此外，我认为咖啡商公会可以另寻替代方案，如在店内提供可循环吸管给顾客。”

严女士（食客）：民众还是会主动索吸管

“尽管餐饮业者不能主动提供塑料吸管给食客的措施相当环保，惟我认为在该方案落实初期，民众还是会主动向业者索取塑料吸管。

目前我还未曾看见有人携带该吸管到茶室用餐，或许这与携带可循环吸管的不便有关。

此外，可循环吸管价格不便宜，一家多口的家庭更是需要另外花费购买。”

李女士（食客）：或可用茶匙替代塑料吸管

“食客在喝饮料时，偶尔会用到吸管来搅拌饮料内的冰块。因此茶室业者或许可以用茶匙替代塑料吸管。”