MYTV：只供最低收入群‧派发150万免费解码器 受惠人士将会收到一封通知信，过后他们必须联络MYTV，以确认他们是否符合领取免费解码器的资格。受惠者是从人民生活援助金名单中挑选出来，受惠者是以最低收入群为主。

（雪兰莪‧八打灵再也31日讯）MYTV广播私人有限公司（MYTV）将从2019年1月开始，分发150万个免费解码器。

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受惠人士将会收到一封通知信，过后他们必须联络MYTV，以确认他们是否符合领取免费解码器的资格。受惠者是从人民生活援助金名单中挑选出来，受惠者是以最低收入群为主。

MYTV首席执行员陈麦可指出，该公司客户服务中心在过去一周接获许多相关的询问，因此公司做出这项宣布。

“我们对那些无法联络上MYTV客服中心的公众表示歉意，因为太多人打电话来了。我们保证会尽可能接听所有的电话。我们已经设法解决不断打进来的电话。原本给予受惠者7天的期限已延长到2019年1月31日，以便他们能够与我们联络。“

通过邮政公司递送

他说，该公司也提供替代方案让公众可以与公司取得联系。“免费的解码器将通过大马邮政公司根据生活援助金名单的地址送上门。“这些免费解码器将分阶段通过大马邮政公司分发到全国，而现有的类比广播讯号的广播方式将于2019年3月停止使用。

接获通知信的受惠者受促通过以下几项方式向该公司确认他们的资格，即通过播打1300-80-6988联络M Y T V客服中心；通过脸书私讯（MYTV Broadcasting）；电邮至[email protected]或手机短讯或Whatsapp（01152006988）。