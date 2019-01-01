格拉那再也线轻快铁．明起往返鹅唛至阿拉白沙罗．增双环操作列车 为纾缓上班繁忙时段的人潮，Rapid Rail私人有限公司将从1月2日（周三）起，于工作日的早上7时30分至9时之间，在格拉那再也轻快铁路线，另设鹅唛轻快铁站至阿拉白沙罗轻快铁站列车的双环操作。

凯拉尼（后者）宣布格拉那再也轻快铁线将于1月2日起实行双环操作，以纾缓人潮。图为凯拉尼及依斯迈阿都拉（左）巡视控制中心。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也31日讯）为纾缓上班繁忙时段的人潮，Rapid Rail私人有限公司将从1月2日（周三）起，于工作日的早上7时30分至9时之间，在格拉那再也轻快铁路线，另设鹅唛轻快铁站至阿拉白沙罗轻快铁站列车的双环操作。

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Rapid Rail私人有限公司首席执行员凯拉尼莫哈末今日召开新闻发布会时表示，该公司保留从鹅唛轻快铁站至布特拉高原轻快铁站的列车，惟会在早上7时30分至9时之间增设双环操作，以缩短列车行驶时间及乘客等候列车的时间。

须在阿拉白沙罗站转乘

“在早上7时30分至9时之间，每隔3辆列车就会实行双环操作，即共有7辆列车会从鹅唛轻快铁站出发，并到阿拉白沙罗轻快铁站后就折回。”

他说，搭乘第三辆列车及欲前往布特拉高原轻快铁站的乘客，则必须在阿拉白沙罗轻快铁站时下车，再转乘下一趟列车前往布特拉高原轻快铁站。

派员驻守阿拉白沙罗站协助

“我们将安排工作人员及辅警在阿拉白沙罗轻快铁站驻守，为乘客提供协助。”

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凯拉尼莫哈末也说，该公司也会在月台告示牌上注明列车行驶的终点站，即阿拉白沙罗轻快铁站或布特拉高原轻快铁站。

他说，该项双环操作的措施并不会影响车票价格；每日有58辆列车投入运作及有6辆列车作为后备用途。

“格拉那再也轻快铁线每日的乘客量为29万人次，是国内最繁忙的路线。该线在过去5年平均增长4至5%，估计‘My100’和‘My50’无限乘搭公共交通月票正式运作后，乘客量将再增加。”

他说，安邦轻快铁线的每日乘客量为19万人次、捷运每日乘客量为16万人次及吉隆坡单轨火车每日乘客量为3万6000人次。

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出席新闻发布会者包括Rapid Rail私人有限公司首席营运员依斯迈阿都拉。

2万人申请My100及My50

凯拉尼莫哈末接受媒体访问时表示，尽管目前仍是学校假期，但该公司已接获2万人申请“My100”和“My50”无限乘搭公共交通月票。

“根据统计，有逾4万6000名乘客每个月花费超过100令吉乘搭轻快铁等服务，因此我估计将有更多人提出申请。”

他说，欲申请该月票的民众可前往任何一个轻快铁站、捷运站或单轨火车站处理申请手续。

“系统无法支持只有一个人像的大马卡晶片，一个人像大马卡的持有者必须更换最新大马卡后才能提出申请。”

他说，尽管早前出现系统无法支持只有一个人像的大马卡晶片事件，惟他指这只是一小部份人面对的问题。



