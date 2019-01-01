商贩：烟头向左或右？．政府应提供禁烟牌 明天起是卫生部扩大在非冷气食肆范围禁烟的生效期，然而，业者却对市面上禁烟告示牌“烟头向左或右”的标准感到混淆，也担心买到的告示牌不符当局规定而遭取缔，因此雪隆贩商公会联合会希望卫生部或地方政府，能免费供应食肆业者统一的禁烟告示牌，好让餐饮业者安心。

雪隆贩商公会联合会希望卫生部或地方政府，能免费供应食肆业者统一的禁烟告示牌，以免业者遭取缔无辜遭殃。前左一起潘国全、杨润娣、陈秀溪、陈联发、张云轩和苏永僔；后左起是甘锈凌、李维星和何国文。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生31日讯）明天起是卫生部扩大在非冷气食肆范围禁烟的生效期，然而，业者却对市面上禁烟告示牌“烟头向左或右”的标准感到混淆，也担心买到的告示牌不符当局规定而遭取缔，因此雪隆贩商公会联合会希望卫生部或地方政府，能免费供应食肆业者统一的禁烟告示牌，好让餐饮业者安心。

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担心不符合标准遭取缔

会长陈联发今日在新闻发布会上指出，尽管卫生部副部长李文材曾说，只要业者有张贴禁烟告示牌，就算有食客吸烟，卫生局人员也不会针对业者开罚，但业者担心所使用的告示牌届时会被指不符合标准，依然遭执法人员取缔，令业者感到不公平。

“我们认为每间餐馆食肆需张贴的禁烟告示牌和数量，应由卫生部或地方政府免费供应，如此才能符合当局规定的尺寸准则，尤其是烟头朝向哪里的准绳，目前引起混淆。”

陈秀溪：取缔烟民勿牵扯业者

顾问陈秀溪认为，当局不应把取缔烟客的责任落在业者身上，因业者没有执法权，若规劝后烟客依然故我继续抽烟，业者已尽了责任，否则若态度过于强硬，业者势必与烟客爆发口角甚至冲突。

他也不认同巴生市议员严玉梅在报上发表，一旦烟客被罚，餐饮业者亦需出示包括证人或闭路电视画面，以证明已劝阻烟客吸烟的以示清白说法，认为当局在处罚烟民时，不应牵扯业者，毕竟业者已张贴禁烟告示牌。

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他认同卫生部在所有食肆扩大禁烟范围，与此同时需加强执法打击烟客，而非三分钟热度。他并促请烟民应顾及健康戒烟，毕竟卫生部每年花7亿令吉治疗吸烟引起的疾病费用。

另外，针对财政部长林冠英宣布，从2019年1月1日起，华裔贩商无需通过任何仲介，申请年利率4%从5000令吉至最高5万令吉的小贩微型贷款，陈秀溪促请财政部公布更多申请细节，如小贩需提交的计划书和年龄限制等。

潘国全：盼官员与业者对话

投诉组主任潘国全认为，虽然联邦政府推行食肆范围的全面禁烟措施，但地方政府在宣传上似乎不太着力，迟至禁烟措施生效的前一天，即今日才在报上看到巴生市议员对禁烟事项发布讯息。

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他透露，雪隆贩商公会联合会不曾收过当局发出的相关禁烟宣导册子，一切消息都只是通过媒体发布得知。

他希望，在禁烟缓冲期的未来6个月内，当局能多办禁烟醒觉讲座或与业者的对话会，让公会具体掌握禁烟条例等，以为会员提供服务。

不主动提供吸管

对于同样从明天起落实，雪州政府规定食肆业者不能主动提供塑料吸管予食客，从事餐饮业的潘国全赞赏州政府以环保为前提的举措，并表示本身从明日起遵循落实，呼吁同业大力推广。

出席新闻发布会者有雪隆贩商公会联合会总务张云轩、妇女组主席杨润娣、巴生园居协理事李维星和何国文。

黄智荣：免费提供禁烟牌

市议会等政府指示

行动党巴生市议员党鞭黄智荣针对贩商公会提出的免费告示牌建议回应指出，基于食肆范围全面禁烟属于联邦政府卫生部政策，更多的执行权在于卫生局，所以巴生市议会暂没讨论“免费提供”禁烟告示牌一事，现阶段会等待州政府或联邦政府或进一步指示。

他说，在禁烟措施上，市议会主要扮演辅助和协助卫生官员的角色，在落实首个月的14天内，卫生部会每天派员进行宣导，向业者和食客说明实施禁烟措施的条例。

“换言之，从2019年1月1日起的6个月内，当局都不会对任何人开出罚单，而是采用教育与鼓励方式，向公众说明禁烟措施的执行方式。”

针对有餐饮业者反应，迄今都没接获巴生市议会发出有关州政府禁塑料吸管的正式通函，而只能透过媒体得悉而无所适从，黄智荣披露，他会向市议会确认执行的单位。