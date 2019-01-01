法炬山为佛教教育献力．僧众自制年饼义卖 配合农历新年到来，法炬山僧众制作手工年饼义卖，呼吁各界踊跃支持，也为佛教教育献一份力。

法师们亲力亲为，忙着赶制年饼。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬31日讯）配合农历新年到来，法炬山僧众制作手工年饼义卖，呼吁各界踊跃支持，也为佛教教育献一份力。

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法炬山今年已是第五个年头推出纯手工，由20名僧众亲手制作的传统年饼，全是低糖、无防腐剂，让大家可以吃得安心。

文冬法雨寺负责人宗喜法师表示，虽然由僧众所制作的年饼包装不华丽，不过充满了无限的祝福与祈愿，也装满欢喜、平安、吉祥、光明。

她希望大家给予佛教教育大力支持，也可以作为送给亲友的新年礼品，慈心福到。

新增2口味

“我们每年推出的年饼都获得各界不俗的反应，今年我们增加了2种新口味，满足人们的要求，总共有5种口味供选择，分别是花生酥、南乳饼、凤梨饼，2种新口味是桂花饼和巧克力曲奇饼。”

这5种年饼的价格分别是花生酥和南乳饼每罐25令吉，桂花饼28令吉，凤梨饼和巧克力曲奇饼每罐30令吉，所获得的义款将作为捐助大马佛教大学，欢迎有意购买的人士咨询法炬山属下全国各地的寺院。

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