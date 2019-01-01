魏家祥：人民若要看到更好施政‧“不应阻反对党监督政府” 马华总会长兼亚依淡区国会议员拿督斯里魏家祥今日表示，在国家进入新格局之际，我们究竟希望国家走回老路，还是希望国家走向康庄大道？政府施政不对时，我们应该支持在野制衡，还是大声讨伐在野党？

（吉隆坡31日讯）马华总会长兼亚依淡区国会议员拿督斯里魏家祥今日表示，在国家进入新格局之际，我们究竟希望国家走回老路，还是希望国家走向康庄大道？政府施政不对时，我们应该支持在野制衡，还是大声讨伐在野党？

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发表岁末感言

魏家祥今晚在脸书帖文，分别对马华的同志、华社和国家发表岁末感言。他认为，人民实在不应阻止反对党监督政府，如果人民要看到更良好的施政。

“当马华监督或鞭策政府时，我明白一些华裔常对马华说，过去60年，马华又做了甚么？这些责问，有些出于情绪，有些出于爱之深责之切，我聆听之。过去，马华肯定有不够努力的地方，不然也不会下野。“他表示乐见希盟落实振奋人心的竞选宣言——承认统考、废除大道收费、物价下调、东马两州获得更多的石油税、最低薪金显著调高、重视农业发展等等。这些一一落实，意味国家进入新纪元。

“但是，原来选前承诺的一切，都是希盟嘴巴说爽而已。

承诺跳票，政策U转，希盟领袖忙着拉拢跳槽，公器私用打压政敌，不务正业。棕油价钱呢？外交政策呢？马中关系？马新关系？经济方向？公共交通？司法改革？地方议会选举？

“政治工作，绝不是靠嘴巴、卖希望，是要靠双手用心经营，务实打拼，马来西亚才可以稳步前进。“魏家祥也感谢马华同志还在，未来的路，艰辛难行，尤其面对在华社一党独大的行动党。“我们要更勇敢，更坚定自己的方向，通过参与论坛，通过挑战辩论，不断尝试向外拓展。

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可能满身伤，可能有委屈，一点一滴积累，再检讨，再出发，让伤疤化为成长的勋章。“