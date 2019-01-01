中美贸易谈判有进展‧美股早盘上扬 周一为2018年的最后交易日，美国股市早盘上扬收官，结束了这10天动荡的华尔街股市。

（美国‧纽约31日讯）周一为2018年的最后交易日，美国股市早盘上扬收官，结束了这10天动荡的华尔街股市。

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今年以来，道琼斯指数下跌了6.7%，标普500下跌7%，纳斯达克亦下跌了4.6%。

今年12月，华尔街股市走势大幅震荡。过去10个交易日，道琼斯有6次下跌逾350点，也曾有一天，道琼斯大涨逾1000点，创史上最大单日涨幅。

市场焦点在中美贸易僵局似乎有所进展，特朗普总统说，他于上周六与中国国家主席习近平在电话上，讨论贸易问题，情况良好。

特朗普并声称，在贸易问题上，已经有了大幅进展。特朗普的声明，引发了全球股市上涨。至周一美东时间中午11时30分（大马时间深夜约11时30分），道琼斯工业指数升195.77点或0.85%，报23,258.17点，标普500指数上涨15.07点或0.61%，纳斯达克亦上扬37.74点或0.57%，报6,622.26点。