彭铝土矿出口禁令‧再延长至3月31日 水务、土地及天然资源部表示，原定今日到期的彭亨州开采及出口铝土矿的禁令再次延长至2019年3月31日。

（布城31日讯）水务、土地及天然资源部表示，原定今日到期的彭亨州开采及出口铝土矿的禁令再次延长至2019年3月31日。

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马新社报道，该部在文告中指出，这是该部部长希维尔与彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪所达成的协议，即禁令只会在铝土矿的开采、运输、库存管理及出口的新标准作业程序敲定后才会取消。

“该禁令也会让路给从关丹码头至甘马挽码头清空铝土矿库存事宜。”

该部表示，相关新标准作业程序会由联邦政府及州政府共同组成的专案小组负责拟定。

该部表示，根据所接获的监督报告，以及各部门于去年12月21日的会议，发现从关丹港口至甘马挽港口的清空库存事宜还未进行。

“因此彭亨州禁止开采及出口铝土矿禁令会延长，以便让路给清空铝土矿库存事宜。”

该部提醒，各造必须遵守该部根据1994年矿物发展法令下所发出的禁令。

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文告说：“直至禁令解除前，任何一方都禁止在彭亨州进行任何开采铝土矿工作。”