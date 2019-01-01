新加坡21日起也取消马新第二通道摩哆车过路费 大马今天起正式取消马新第二通道的摩哆车过路费，而新加坡也在今日宣布，将于1月21日起取消同样的过路费。

（新加坡1日讯）大马今天起正式取消马新第二通道的摩哆车过路费，而新加坡也在今日宣布，将于1月21日起取消同样的过路费。

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根据《联合早报》报道，新加坡交通部今日回应我国取消第二通摩哆车过路费的做法，答复媒体询问时说：“我们注意到马来西亚取消第二通道的摩哆车过路费。新加坡一直以来的政策都是与马方过路费对齐。新加坡将相应从2019年1月21日起取消第二通道的摩哆车过路费。”

据了解，按照原订的大道特许经营权合约，摩哆过路费原定到2038年才结束，所以这项宣布也意味着，摩哆车骑士提早19年享有免费通道，估计大约5万名新山居民从中受惠，每个月可节省下介于24令吉20仙至66令吉。

其实财政部长林冠英早前在提呈2019年财政预算案就宣布，从明年1月1日起，取消马新通道的摩哆车过路费，当时，新加坡交通部就曾表示，新加坡也会做出同样的调整。

另外，从2019年1月1日起，大马政府也同时废除槟城第一及第二大桥的摩哆车的过路费。