大型罗里经过致路陷．士毛月大街现15尺宽大洞 疑似负荷不了大型罗里的重量，导致士毛月大街因路陷而出现约12x15尺宽的大洞！

疑似超重的大型罗里在路经士毛月大街时，因路陷而掉入路洞中。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影31日讯）疑似负荷不了大型罗里的重量，导致士毛月大街因路陷而出现约12x15尺宽的大洞！

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士毛月新村村长颜闻昌透露，一辆逾百吨的大型罗里路于今早9时路经士毛月大街时，疑似超重而导致道路无法负荷其重量，进而陷入洞里。

颜闻昌表示，该路早在3日前就出现小路洞，由于该路是士毛月新村通往其他地方的必经之路，因此加影市议会在隔天已派员修补路洞，并在当天开放通行。

“士毛月大街已有30年未维修及提升，加上该路每日都有许多轿车及大型车辆出入，才会出现路陷的情况。”

他说，发生路陷后，他已立即通知加影市议及士毛月区州议员峇迪亚莫哈末诺，前者表示会尽快跟进此事，而后者也将路陷的状况转告公共工程局，并要求当局派员前去了解状况。

此外，颜闻昌也表示，陷入路洞里的大型罗里因部份零件损坏，在事发后不久即被移走，同时也有另一辆大型罗里前来运走车上的沙。