爆炸声太大‧炸开金铺匪先逃 元旦前夕凌晨2时30分，亚庇西加麦第3排H座底层新永昌金铺遭为数不明匪徒置放炸弹，把店前的铁栅炸开，也震醒一些居住在附近店屋楼上的居民，所幸这事件没有造成任何伤亡。

警犬在现场寻找爆炸物。（图：星洲日报）

（沙巴‧亚庇31日讯）元旦前夕凌晨2时30分，亚庇西加麦第3排H座底层新永昌金铺遭为数不明匪徒置放炸弹，把店前的铁栅炸开，也震醒一些居住在附近店屋楼上的居民，所幸这事件没有造成任何伤亡。

广告

虽然警方初步把此案列为企图闯入金铺，但是，警方还是以各种角度调查，包括寻仇、生意纠纷，甚至恐袭。现场可以看到多名警方政治组警官及警员在盘问店员等。

警方初步相信，由于爆炸声太大，匪徒担心被人发现，来不及进入店内取走金饰就逃之夭夭。

炸弹颇具威力，把店铺的铁栅门炸毁，同时柜台被爆炸力撞毁，柜台玻璃破裂，柜台上方的防盗铁栅也歪曲。

金饰都锁在保险柜

亚庇警区主任哈比比助理总监清晨在现场举行新闻发布会指出，警方于凌晨2时45分接到公众投报后，立刻派员赶往现场。

“初步调查没有发现金饰被偷，我们传召拆弹小组及警犬队到场协助。”

广告

警方使用遥控拆弹机械车及警犬搜找炸弹。

哈比比说，所有金饰都置放在保险柜内，店里没有出现被人搜掠迹象。

他说，由于没有失窃物品，警方暂时以军火法令（增刑）及爆炸物法令调查。

他说，店主目前在外国，但是已传召店主儿子前来协助调查。

广告

疑渔炮置入水喉管

警方初步相信，匪徒是把爆炸物由铁栅缝塞入店内引爆，因此店内高及腰部的玻璃柜台受到严重损坏，一字排开的柜台被爆炸力推到店内。

消息指出，警方初步怀疑爆炸物可能是一般渔民以化学肥料为原料的自制爆炸物，匪徒把爆炸物塞入铁制水喉管，加强爆炸威力。沙巴一些渔民自制爆炸物（俗称鱼炮）置在瓶内，点燃信管掷入海里引爆，把附近鱼炸死。

新永昌金铺估计已营运4年，主要业务是买卖金饰，一些人手头紧，会把金饰售予他们。

这家金铺东主被指前往澳门度假，店里平日由员工打理；今早，警方也传召店东儿子前往现场。