13日为旧物寻新主人．欢迎自备环保袋来换物 1月13日，欢迎自备环保袋来以物易物！

《大都会》社区报与脸书群组“Barter trade雪隆易物区”于2017年首度联办“人弃我取换换乐”物物交换活动，获得读者们热烈反应。（档案照）（图：星洲日报）

（吉隆坡31日讯）1月13日，欢迎自备环保袋来以物易物！

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继2017年4月30日的“人弃我取换换乐”物物交换活动后，《大都会》社区报与脸书群组“Barter trade雪隆易物区”特在农历新年来临前夕，再度联手合作展开第二波的“人弃我取换换乐2.0”。

此物物交换活动将于1月13日（星期日）上午10时至下午3时，在首邦市One City底层举办，欢迎大家踊跃出席，为旧物寻找新主人之余，也可前来换取所需物品。

10日截止申请摆档

有兴趣参与“人弃我取换换乐”2.0物物交换活动与摆档者，可加入脸书群组“Barter Trade雪隆易物区”留言报名和物物交换模式；申请摆档的报名截止日期为1月10日。

一旦报名成功，参与者将会获得档口的号码，届时携带物品到场摆摊即可。

欲知详情，可致电《大都会》社区报（03-79658783）查询。

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曾智霞：除了物品，参与者也可选择以食物、手工年饼或手艺来换取自己所要的物件。（图：星洲日报）



曾智霞：交易量或超过400项

“Barter trade雪隆易物区”群组管理员曾智霞指出，该脸书群组于2016年农历新年期间成立，创立迄今接近3年，目前会员人数超越1万3000人。

会员们每日都会在群组内上载不适用或不要的物品照片，以及注明想换取的物品，平均每日的交换次数超过100项。

曾智霞估计在农历新年前，每日在该群组交换物品的交易量超过400项。

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“很多人趁农历新年前大扫除，清除家里不要的物品，而这些物品最终不是被扔，就是被送往回收站。但问题是，回收中心可能无法负荷庞大数量的物品，况且这些物品还具有是使用的价值，不如让真正有需要的人使用不是更好吗？”

曾智霞分享说，根据以往的经验，在农历新年前的物物交换环节中，曾有名会员在没有花费一分钱下，以家里的旧物换回所需年货，省下大笔开销。

“很多参与者选择换回来的物品大多数都是年货，包括年饼、饮料、红包袋等等。”

此外，她也建议参与者必须先在群组上载旧物的照片，并注明要换取什么物品，之后带到活动现场与新主人交换；届时也可自备环保袋装自己淘回来的物品。

学会改变消费行为

曾智霞说，该群组几乎每隔数个月都会举办物物交换活动，许多会员逐渐学会改变自己的消费行为，审视想要与需要之别。

“我们希望大家能杜绝浪费，让旧物找新主人，之后再精明消费。”

她指出，“Barter trade雪隆易物区”脸书和即将举办的“人弃我取换换乐2.0”都规定参与者不能交换宠物、药物、政治宣传物品或印有政治或争议性的物品。

“除了实体物品，参与者也可以选择以食物、手工年饼或手艺来换取物品。”

曾智霞说，“Barter trade雪隆易物区”鼓励会员与居住或工作邻近的会员互相交换物品，既方便又节省资源。

不过，如果是举行大型物物交换活动时，就可以聚集不同地区的会员，让他们一次过可以换取自己所要的物品。

“换回来的物品未必与自己让出去的物品等值，毕竟这不是买卖交易平台，不能以同等价值来交换。”

曾智霞提醒参与者，在交换物品的过程中必须精明交换，如果是交换饮食，则必须检查有限日期；如果是交换电器，也可以现场测试其功能；现场将备有15个插座。

“我们无法关注每个交易的公正性，这是精明交换的平台，希望大家精明互换。”

One City广场赞助场地

曾智霞也感谢One City广场赞助场地。

她说，One City非常推广这类社区活动，广场空间宽敞，而且有室内冷气，届时也会做好交通安排。

她也估计“人弃我取换换乐2.0”物物交换活动预计有超过100个档口，吸引超过500人参与。