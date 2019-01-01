不出意外·双蔚退出国家队 在2019年的第一天，大马羽总发布文告证实，头号男双“双蔚组合”吴蔚升与陈蔚强将在1月5日正式退出大马国家羽球队，这是继头号混双陈炳顺与吴柳莹等人之后，大马羽总再抛出的震撼弹。

（图：法新社档案照）

（吉隆坡1日讯）在2019年的第一天，大马羽总发布文告证实，头号男双“双蔚组合”吴蔚升与陈蔚强将在1月5日正式退出大马国家羽球队，这是继头号混双陈炳顺与吴柳莹等人之后，大马羽总再抛出的震撼弹。

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大马羽总在文告中表示：“经过仔细考虑以及与各造的讨论后，大马羽总决定接受男双吴蔚升与陈蔚强的辞职信，他们将在1月5日正式退出大马国家羽球队。”

“羽总非常珍惜与感谢2016年里约奥运会男双银牌得主吴蔚升与陈蔚强在国家队17年做出的努力和贡献。羽总祝福这支前世界排名第一的男双开始职业生涯的另一个篇章。”

其实早在去年年底，就已传出表现下滑的双蔚组合有意离开国家队，如今一切成为定局并不让人感到意外。

大马羽总自去年就开始整顿和为国家队瘦身，此前已有共运会女双金牌得主温可微、里约奥运会混双银牌得主陈炳顺与吴柳莹退出国家队，相信国羽未来将由新人当家。