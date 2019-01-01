灯柱保护盖被偷走．电线外露恐肇触电 位于班达马兰池龙花园的峇都温祖路（JalanBatu Unjur）的茶餐食前的电灯柱，遭不法之徒盗窃电线，更甚的是铝质保护盖也被偷走，以致电线长期暴露在外，十分危险。

当地居民在叶金发（中）的陪同下，召开新闻发布会，呼吁当地市议员前来巡视该区，并修理失灵的路灯。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生31日讯）位于班达马兰池龙花园的峇都温祖路（JalanBatu Unjur）的茶餐食前的电灯柱，遭不法之徒盗窃电线，更甚的是铝质保护盖也被偷走，以致电线长期暴露在外，十分危险。

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据了解，班达马兰池龙花园的电灯不时会失灵，近期位于旺利茶餐室前的电灯柱更是遭人破坏，以致路过的行人随时都有触电的危险，民众受促提高警惕。

当地居民在社会工作者叶金发的陪同下召开新闻发布会时，对《大都会》社区报记者发表上述的谈话。

叶金发说，不仅如此，该地区路灯不时失灵，导致当地居民每到晚间时分就必须左顾右盼的行走，担心成为歹徒的“猎物”。

他说，他已联络当地市议员，反映此问题，惟至今却没有下文，他希望当地市议员可以前来巡视该地区，并尽快派有关单位修理路灯。

幸福路路灯失灵

黑漆漆窃匪横行

班达马兰池龙花园的幸福路（Lorong Bahagian 4）有多盏路灯失灵，在没有路灯的照明之下，更成了歹徒下手的地点。

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建兴五金贸易店店主萧南进表示，该店在3个月前遭窃匪潜入，损失惨重，店内不少价值不菲的物品，及放置在柜台的现金，都被歹徒一夜之间偷走。

电灯柱遭不法之徒盗窃电线，糟糕的是铝质保护盖也被偷走，导致电线长期暴露在外，威胁人民安全。（图：星洲日报）