灯柱保护盖被偷走．电线外露恐肇触电
2019-01-01 11:53
灯柱保护盖被偷走．电线外露恐肇触电
位于班达马兰池龙花园的峇都温祖路（JalanBatu Unjur）的茶餐食前的电灯柱，遭不法之徒盗窃电线，更甚的是铝质保护盖也被偷走，以致电线长期暴露在外，十分危险。
（雪兰莪．巴生31日讯）位于班达马兰池龙花园的峇都温祖路（JalanBatu Unjur）的茶餐食前的电灯柱，遭不法之徒盗窃电线，更甚的是铝质保护盖也被偷走，以致电线长期暴露在外，十分危险。
广告
据了解，班达马兰池龙花园的电灯不时会失灵，近期位于旺利茶餐室前的电灯柱更是遭人破坏，以致路过的行人随时都有触电的危险，民众受促提高警惕。
当地居民在社会工作者叶金发的陪同下召开新闻发布会时，对《大都会》社区报记者发表上述的谈话。
叶金发说，不仅如此，该地区路灯不时失灵，导致当地居民每到晚间时分就必须左顾右盼的行走，担心成为歹徒的“猎物”。
他说，他已联络当地市议员，反映此问题，惟至今却没有下文，他希望当地市议员可以前来巡视该地区，并尽快派有关单位修理路灯。
幸福路路灯失灵
黑漆漆窃匪横行
班达马兰池龙花园的幸福路（Lorong Bahagian 4）有多盏路灯失灵，在没有路灯的照明之下，更成了歹徒下手的地点。
广告
建兴五金贸易店店主萧南进表示，该店在3个月前遭窃匪潜入，损失惨重，店内不少价值不菲的物品，及放置在柜台的现金，都被歹徒一夜之间偷走。
文章来源：星洲日报‧大都会‧2018.12.31
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论