凯特琳．淡忘的空间 “我找了你3年，是不是也该还我3年的时间？”



“怎么还？”

“筱乔，这里有一个大项目需要你参与。”

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“经理，我手上已有两个项目在赶了，我兼顾不了。”

“这是大老板的意思，我帮你拒绝过，可是大老板有信心你能把它做好。”经理也有心无力，大老板的命令不得不服从。

筱乔感到无言，虽然说她是在半年前被招聘进来，但试用期一过，她就接二连三的被指示参与大项目，现在她都怀疑自己在打着一份和薪水不匹配的工作。

“不行，得跟大老板好好反映一下。”筱乔喃喃自道，她自信有充份的理由能说服大老板。

筱乔鼓起勇气跟大老板秘书预约时间，才放下电话筒却感到怯场了，她没见过大老板，但也感觉大老板就是有股威严而让人不得不服从。

“不行不行不行，我一定得为自己争取！”这回就下定决心只能勇往直前。

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终于到了预约的时间，筱乔跟秘书打了招呼就往老板房间走去。

“大老板，我是策划部的筱乔，有事想找您商量。”虽然大老板背对着自己，她还是一口气把来此的目的说完。

“说。”只有冷冷的一个字，让筱乔想临阵退缩，但一想到这是要为自己平反工作量，就豁出去赌一把吧。

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“大老板，感谢您的提拔，”

先把大老板说得很伟大，然后再委屈求全。

“但我手上已经有淘沙和宁夏这两个大项目在赶工，我能不能不参与绿地这个项目？公司还有那么多资深前辈，一定能把项目妥善的。”

筱乔为自己在老板面前抬举公司而感到喜孜孜，对吧大老板，公司人才济济，没必要非得要把一个社会新人类榨干榨尽。

“再说，我……”

“不行，我已经决定，你必须参与。”她还没说完，就被大老板拒绝了。

“大老板！”筱乔开始急了“我都已经每晚在加班了，也没要求加班费，难道还要我在公司里留宿把项目赶完吗？”

“之前给你参与的项目，也没见你不满或不能妥协的。”

“所以我才没了私人时间和空间，这生活和工作都不能达成平衡了！”

“哼，看来只有再向你施压，你才会来找我。”

“大老板，我哪里得罪您了？”

“别把我称呼的这么老气，我没你想像中的这么老。”说着，老板终于转身看向筱乔，脸上却带着胜利的微笑。

天啊，怎么会是他？筱乔霎那间找不到自己的声音了。

“怎么了，不认得我了？”以辰盯着她的每一个表情，深怕她不高兴看到他。

“你怎么知道我在这里上班？”

“你被应聘过后我才知道的。”他感谢老天终于不辜负他3年寻找她的努力。

“我回国后到你以前住的地方找你，你们搬了，你也没联系我，我一直在打听你的消息。”

筱乔看着这个熟悉的脸孔，不知道该继续生气还是高兴。当年和妈妈搬得太急了，那时的她没有手机，曾看着他留给她的英国号码，有曾想过拨越洋电话给他，但这样对当时的她来说就是一种奢侈，最后就干脆把他的电话扔掉了。

自从爸爸去世后，她和妈妈过着寄人篱下的日子，大伯母时不时的冷嘲热讽让她们实在难以待下去，所以她们就搬走了。

“我找了你3年，是不是也该还我3年的时间？”

“怎么还？”

“陪我加班，每天！”原来他也每天加班，筱乔终于笑了，这个大老板太孩子气了。

“为什么要让我这么忙？我真的喘不过来了。”

“只有掌握你的日程，你才不会再次不告而别。”而且你也没时间交男朋友，以辰心里默默加了一句。

筱乔听着很窝心，还以为彼此有足够的空间去忘记彼此，却原来在这个淡忘的空间里，亦是思念。

“好，我以后都陪你加班。”

说着，就把自己的手紧扣在他的指缝里。