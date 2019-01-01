食肆禁烟太严苛．业者盼当局从长计议 食肆禁烟区政令将于明日开跑，卫生部加大控烟禁烟力度，各地的餐馆、咖啡店、食肆业者，甚至路边嘛嘛摊都必须遵循卫生部指示，贴上符合规格的禁烟告示牌，涉及禁烟的范围十分广泛。

麻坡卫生局篱笆挂上明显的禁烟横幅，呼吁民众响应禁烟措施。（图：星洲日报）

（柔佛31日综合讯）食肆禁烟区政令将于明日开跑，卫生部加大控烟禁烟力度，各地的餐馆、咖啡店、食肆业者，甚至路边嘛嘛摊都必须遵循卫生部指示，贴上符合规格的禁烟告示牌，涉及禁烟的范围十分广泛。

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印刷来不及贴替代品

一些业者反映，由于时间太仓促，印刷商来不及印刷及交货，业者来不及在1月1日张贴，只好寻找替代品。

有的业者表达担忧，担心会因此“得罪”烟民，赶跑潜在的顾客。因此也有业者建议政府，允许餐馆及茶室设立拥有抽风机及符合规格的“吸烟区”，以方便业者及顾客。

有的受访者则认为，卫生部定下的条例太严苛，业者需要承担法律责任，烟客也随时面对相较于闯红灯更高的罚款，希望当局再从长计议。

至于禁烟令成效如何，是否意味着公众从此摆脱二手烟，则需要时间观察。

新山

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郑心爱：时间仓促跨县印刷

新山咖啡酒餐商公会会长郑心爱指出，该会目前已拜托印刷商赶制依据卫生部标准的禁烟告示牌，一旦印刷商交货，会员或非会员即可前往会所免费索取。

他受询时说，因为再过几天禁烟告示牌就会出炉，为此，即使1月1日来不及张贴，他的餐室也不会特地找来“替代品”将就一下。

他说：“不是我们不要放，是时间太仓促根本来不及印刷。”

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郑心爱透露，由于年关将近，许多印刷商都很忙碌，没有人敢接生意，而该会好不容易找到在峇株巴辖的印刷商愿意协助。

“笨珍属会也遇到和我们一样的情况，所以也连同我们一起由跨县区的印刷商帮忙。”

教育烟客是挑战

其实，他说，在这之前，他已尽力将2019年1月1日起实施禁烟令的讯息传达给顾客，但他觉得像他所经营的传统咖啡店要教育烟客仍是一大挑战。

“我们这里是中下层消费者用餐的地方，吸烟是他们放松自己的一种习惯，不仅是业者当面教育会让双方尴尬，包括烟客在餐馆户外吸烟后，将烟蒂随手一丢也是问题。”

他认为，卫生部定下的条例太严苛，除了业者分分钟要承担法律责任，烟客也随时面对相较于闯红灯更高的罚款，按逻辑来看有些不合理，希望当局再从长计议。

黄俍发：暂贴旧式告示牌

同样是经营传统咖啡店的黄俍发告诉星洲日报《大柔佛》社区报，在新山咖啡酒餐商公会发出统一禁烟告示牌前，他只能找来旧式的禁烟告示牌暂时张贴在店里。

黄俍发也是新山咖啡酒餐商公会总务，他说，禁烟告示牌相信最快可在1月的第一个星期出炉。

他说，早前卫生部没有发出明确的指示，包括禁烟告示牌能否置放其他语文，或是告示牌里的烟头是要向左还是向右？为此，该会只能“冒险”印制含有三语的禁烟告示牌。

“我们的告示牌除了Dilarang Merokok（禁止吸烟）的字眼，下方还有印上以英文和中文书写的两行小字。”

他说，从报章上的资讯，他才发现有烟头向左或向右的争议，所幸该会印制的告示牌是依照卫生部定下的标准。

他坦言，不希望再有“新版本”，以免业者无所适从或令业者面对损失。

峇株巴辖

余俊贤：盼允限定吸烟区

峇株巴辖海洋酒楼店长余俊贤建议政府允许餐馆及茶室设立拥有抽风机及符合规格的“吸烟区”，让顾客在限定范围内吸烟，以方便业者及顾客。

他说，在日本及香港等地的酒店及餐馆，同样设有吸烟区，而且不会影响其他顾客。

“若顾客必须在3公尺禁烟范围以外吸烟，可能会乱抛烟头，或被迫在楼梯口或阴暗角落处吸烟，更加危险又不便。”

他指出，当初法国落实禁烟令后，全国有一半的咖啡厅倒闭，所以政府在落实任何新措施之前，都必须三思而行，并参考其他国家的做法，以免带来负面影响。

笨珍

林明敏：店内桌面勿放烟灰缸

笨珍咖啡商公会会长林明敏披露，柔佛州咖啡商公会联谊会将会为属下7个属会统一印制禁烟告示牌，按照合格的尺寸在麻坡印刷，之后派发给所有会员。

他也劝告笨珍县的60名会员，现阶段，在咖啡店内的桌面上不要放烟灰缸，避免引起执法者误会，以为咖啡店允许顾客吸烟。

“作为业者，我们只好告知顾客这是政府政策，希望顾客能够体恤，要抽烟只能到店外抽。”

昔加末

卢业强：赶派“禁烟区牌”给会员

昔属咖啡餐商公会主席卢业强表示，由于该会最后一刻才掌握“禁烟区牌”的规格，因此无法赶在1月1日之前把“禁烟区牌”派到会员手中。

他表示，自从卫生部宣布食店须张贴禁烟牌之后，他都一直与马新咖啡茶业联合总会保持连系，并紧追禁烟区牌的规格以便订制。

他说，他直至本月28日才得悉禁烟区牌的基本规范，于是在总会协助下和其他友会在外坡联合印制，预料在这两天收到后将即刻派发给昔县的百多位会员。

他表示，由于禁烟区牌的指南可能还会更改，因此该会目前采用低成本的纸制禁烟区牌。该会会员可在办公时间，到该会位于昔加末海南会馆的办事处索取禁烟区牌。

麻坡

卫局出动“教育执法”

麻坡卫生局执法组将出动32名执法人员前往市区、峇吉里及新加旺一带的食肆，包括茶餐室、餐馆、食档及小贩中心展开“教育执法”行动，先发出警告通知，确保食肆业者及烟民遵守禁烟令。

该局执法组一名发言人今日向星洲日报《大柔佛》透露，1月1日开始，该局执法人员首个星期将会在市区、峇吉里及新加旺一带展开取缔行动，接着第二个星期则前往天猛公阿末、加利里至巴力尤索一带执法。

他说，执法人员首先会向第一次违规的食肆业者及烟民发出警告通知，并给予6个月的缓冲期适应禁烟令，至于重犯者则会在烟草产品管制条例法令下受对付，面对罚款或监禁惩戒。

派流动车市区播音宣导

该名发言人指出，由于许多食肆业者及烟民对禁烟令仍感模糊，该局也于3天前，派出流动车前往市区及黄金丹绒休闲区，以播音方式进行宣导工作，提醒民众遵守禁烟令。

这名发言人也坦言，由于禁烟的范围太广，该局也面对执法人手不足的问题，而麻坡大大小小的餐馆就有1214间，这还不包括食档、小贩中心、休闲区等地方。

他说，卫生部拟定的禁烟标志规格，必须是高50公分及宽40公分，同时呼吁餐饮业者及民众与该局配合，勿以身试法，该局执法人员将加强执法工作，对付冥顽不灵的烟民及食肆业者。

蒋慈华：料将影响生意额

麻坡福州包点及面专卖店东主蒋慈华认为，食肆禁烟措施过于仓促，一些指示和条例也不清不楚，相信将会令许多餐饮业者及烟民感到混淆。

他举例，卫生部规定烟客必须在距离3公尺以外的地方抽烟，但一些地区的食肆空地不足3公尺，而烟民肯定不会光顾有关食肆，这将对有关餐饮店的生意构成影响。

“为了避免中罚单，我已经在店里张贴明显的禁烟告示牌，至于顾客是否愿意配合，只能走一步看一步了。”

由于统一禁烟告示牌尚未出炉，一些茶餐室业者只好临时找来“替代品”。（图：星洲日报）

这是新山咖啡酒餐商公会印制的三语禁烟告示牌样本。（图：星洲日报）