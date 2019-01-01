多届议员奔走居民苦盼．2年内有望获分层地契 “换了几届议员，分层地契仍不发下来！”，俗称“三楼组屋”的士都兰达拉组屋数十年来未获分层地契，居民苦等多时，终获新山市政厅捎来好消息，有望在1年半至2年内获分层地契。

俗称“三楼组屋”的士都兰达拉组屋数十年来未获分层地契。（图：星洲日报）

焦点地区：三楼组屋（士都兰达拉组屋）

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（柔佛．新山31日讯）“换了几届议员，分层地契仍不发下来！”，俗称“三楼组屋”的士都兰达拉组屋数十年来未获分层地契，居民苦等多时，终获新山市政厅捎来好消息，有望在1年半至2年内获分层地契。

“三楼组屋”分层地契课题数十年来悬而未决，不少居民早在从1965年开始入住，而1985年分层地契法令生效后，居民多番尝试申请不果，如今一晃数十年，有的居民等不到分层地契已离世，有者仍期盼着获分层地契的那一天。

转让买卖受阻不少单位转租

住在该组屋超过50年的居民反映，碍于没有分层地契，他们在屋子转让、售卖等方面受阻，而该区目前有90户，有些单位已转租他人，不过依然有不少居民坚持住在该区。

1966年开始入住“三楼组屋”的梁银钻（73岁，退休人士）希望换了政府后，居民能尽快拿到分层地契。

她说，不少原先在住在该组屋区的年长居民已陆续随子女搬出去，她的孩子已长大，也多次邀她同住，但她住在该组区多时，已熟悉环境，因此不愿搬迁。

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她说，该区如今有约一半的单位已转租他人。

陈亚弟：有居民等不到就离世

陈亚弟（62岁，退休人士）说，他20来岁时曾通过律师向法庭申请分层地契，但后来并未有下文，间中也奔走新山市政厅多次，同样没有着落。

他说，数十年来，管理该区的议员已换了多届，但居民仍未获得分层地契，有者甚至等不到已离世。

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他也说，他所住的单位是最高一层，多年来多次漏水，也花了好几千令吉修复。

曾笳恩等汇报会说明进度

为说明分层地契的申请进展，士都兰州议员曾笳恩、新山市政厅市议员文新伟、叶致豪连同新山市政厅企业与公共关系组主任法兹丽娜、建筑物管理小组助理专员诺法拉迪拉、行政助理阿米昨晚召开汇报与交流会。

现场可见居民十分关注分层地契的进展，而曾笳恩在汇报会后受访时证实，居民有望在1年半至2年内获分层地契。

他指出，该组屋区有3栋，每栋各3层，每层10个单位，既然分层地契法令已生效，新山市政厅有责任替人民申请分层地契。

他说，该组屋区目前处于灰色地带，基于组屋单位属私人单位，不在新山市政厅修缮范围内，因此居民需自行出资修复，若有了分层地契，居民可成立管委会，处理相关问题，同时也能增加单位的价值、方便买卖与转让。

会后办警民交流

另一方面，汇报会后，大会也安排彩虹花园警局局长马拉威助警监与居民交流，但交流环节进行时，不少居民已离开。

在警民交流会前，该组屋区居民反映该区曾发生纵火、煤气桶被偷窃等案件，但居民并未报警。

马拉威强调，一旦罪案发生，民众必须向警方报案，如此一来，警方才能掌握数据，采取进一步行动。

为交代分层地契的申请进展，曾笳恩（左三）等人召开汇报与交流会。左起：叶致豪、文新伟、右起：阿米、诺法拉迪拉、法兹丽娜。（图：星洲日报）

进入警民交流环节时，不少居民已离场。（图：星洲日报）

居民对分层地契的申请进展十分关注，纷在汇报会后登记资料。（图：星洲日报）