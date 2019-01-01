高城人．珍惜生命 2018年开学伊始，有2位华小教师自杀。而就在2019新学年开学前一周，又惊传有华小教师自杀，使得教育界同道们都感慨万千。

2018年开学伊始，有2位华小教师自杀。而就在2019新学年开学前一周，又惊传有华小教师自杀，使得教育界同道们都感慨万千。

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据了解，该名在新山县华小执教的吕教师曾经在边佳兰培正学校（注：培正已搬迁至古来太子城）执教。吕老师给予边佳兰区校长的印象是热情乐观开朗，他在去世前所属的学校校长也表示“吕老师是好老师，校方对于他的逝世表示惋惜。”

认识吕老师的同道都对于吕老师以这种方式结束生命深感不解。根据我在教育界的观察，一般上，当教师者比较不愿向他人求助，而宁愿把烦恼和心事深藏在心灵深处。因此，许多外表看起来乐观开朗的人，其实心底也可能蕴藏着不为人知的困扰和痛苦。

我们不谈论有关“自杀”的伦理道德观，只是想探讨人心何至于脆弱如斯？

根据我自身的经历，有感觉到在一些特定的时期，心情会比较低落，而心智也愈显脆弱：1.每逢佳节过后，如圣诞节和农历新年的氛围会令人陶醉人浸沁在佳节的美好感觉过后，容易衍生“失落感”，心生惆怅，一时间难以调适过来。

2.每逢学校长假过后，临近开学时总会感受到一股无形的压力。在学生时期，每逢假期过后，心中总是不想去学校。因为相比较之下，家庭的氛围当然是更舒适，而重回学校的感觉，确实是比较“有压力”。

这一种感觉，应该是教师和学生都是一样的。

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除了时间的节点，教师本身的交友圈是相对比较狭隘。他们接触到的只是同事和学生，除非有参加校外的社团活动，否则朋友都不多。

学校是工作场所，教师忙碌于教课和批改作业等工作，难得有深谈的机会，因此要寻觅能够倾诉心曲的知心朋友，确实不容易。

我们知道，当一个人有解不开的心结时，能够有知心朋友聆听和开解，至少能够舒缓当事人因“心有千千结”所形成的压迫感，因而不至于走上不归路。

其实教育局有专职的辅导官员，社会上也有辅导员，教师面对问题，不妨向这些校外的专业人士倾诉，可能可以让当事人走出茫茫的黑夜，看到了晨曦。

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我们盼望大家都珍惜生命，不要轻言放弃。