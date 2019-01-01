徐旖嘉．忘记背后，努力向前 进入2019年，我们已渐渐熟悉地方议会的操作，也与各相关单位的负责人渐渐熟络。这无形中帮助地方议员一旦接获民众投诉后能找对管道，及时地解决棘手的民生问题。

进入2019年，我们已渐渐熟悉地方议会的操作，也与各相关单位的负责人渐渐熟络。这无形中帮助地方议员一旦接获民众投诉后能找对管道，及时地解决棘手的民生问题。

广告

2019年的开始，我们将迎来多项改变、援助和新政策，如：禁烟令、生活援助金、低收入群36疾病保险计划免付费、燃油价格调整等。

由此可见，新政府理解国民生活不易也积极地给予帮助。

早前网络疯传的“快递员找吃难，托小孩驾摩哆车送货”的照片再次提醒各位，我们一直抱怨生活艰苦，但忘了还有比我们更艰苦的人；从中也再次提醒当权者须扶贫不扶族。

身为哥打丁宜县议员和党鞭，我近期除了积极解决民生课题外，也与我的团队也积极解答民众对援助金申请的询问和需要援助的电话。

在新的一年里，我们将更多地与县议会及有关单位，如：食物银行和其他非盈利机构合作，举办及推动家庭探访和援助活动，以分发食物和援助金来帮助贫困、疾病、单亲、孤老、意外导致顿失收入的家庭。

除了积极推动援助活动外，我们也将推动更多的教育和大扫除活动。近期发现很多国民依然不懂得爱护公共设施，也常在公共场所乱丢垃圾、涂鸦和吐痰。

广告

我们已促请县议会在在公共场所和公园放置更多警示牌，提醒国民要爱护公共环境，勿乱丢垃圾、吐痰及胡乱涂鸦。

我们也已提醒执法单位多巡逻公园和公共场所，取缔不文明且知法犯法的国民，绝对不能让这些不文明的文化滋长。

身为公民，我们必须爱护我们的家园和环境，这是每个人该履行的责任。

新的马来西亚，是彼此尊重大家的文化差异。新的马来西亚，是并肩度过艰难的时刻。新的马来西亚，是一起携手创造更多更美好的未来。

广告

让我们一起忘记背后，努力面前，向着标杆直跑！

2019年的马来西亚，我们一起加油！