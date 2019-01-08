峇株Thai Tae泰国餐．主打Isan道地风味 泰国餐以酸辣闻名，很受喜欢吃辣、口味偏重的本地人欢迎，所以要在本地找到泰国餐不难，不过要找到正宗的泰国餐就没那么容易了。

Thai Tae泰国餐主打泰国东北依善风味美食，令人看了食指大动。（图：星洲日报）

泰国餐以酸辣闻名，很受喜欢吃辣、口味偏重的本地人欢迎，所以要在本地找到泰国餐不难，不过要找到正宗的泰国餐就没那么容易了。

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本期指路食客卢永强要为大家推荐的，就是位于峇株巴辖富贵城主打正宗泰国餐，由泰国人和本地人共同掌厨的Thai Tae泰国餐。

他经常带着妻子和两名儿子一起前来用餐。对于这家餐馆，他给予很高的评价，不论是食物的味道、上菜的速度，还是收费的性价比，他都认为这家餐馆几乎无懈可击。

卢永强1星期光顾两三次

他特别介绍这里的柠檬鱼或泰式鱼露炸鱼，并指这么新鲜又便宜的鱼，恐怕很难找到第二家可以媲美，而店家用心处理各种肉类的方式也令他惊艳不已。

他说，尽管他原本就经常会经过餐馆这带，餐馆的地理位置对他来说非常便利，但若不是具备美味、快速、新鲜、便宜等特点，他和家人也不可能写下一星期光顾两三次的记录。

享用真正泰风味美食

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Thai Tae泰国餐由陈江嵩和陈江昱两兄弟创立，推出的是泰国东北依善（Isan）地区道地口味的泰国餐，在味道上与泰国的其他地区略有不同。

他们在受访时表示，餐馆名称翻译成中文是“真正的泰国”，就如当初创立餐馆的理念，他们希望上门来的食客能吃到真正的泰国风味美食。

据他们指出，泰国餐的烹饪方式多数离不开tom（汤类）、pad（炒类）、yum（酸辣类）、keng（带汁类）、lab（凉拌类），而他们在这个基础上融入依善煮法。

他们举例，餐馆售卖的泰式卤猪脚吃起来带甜也带咸，与本地的卤猪脚有一定的差异，很多家长会取猪手的瘦肉部份给小孩配着卤汁下饭，自己则偏爱肥肉部份。

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“至于刺槐蛋，我们使用在泰国种植的刺槐叶，还有我们专门调配的峇拉煎酱，这两种香料叶子和调味酱料结合在一起，吃起来泰国味十足。”

柠檬苏东是Thai Tae泰国餐的招牌美食之一。（图：星洲日报）

泰式三层肉炒长豆，用心腌过的三层肉吃起来特别入味。（图：星洲日报）

用料新鲜的泰式大虾。（图：星洲日报）

4种东炎供选择

泰国餐当然少不了东炎，为了照顾不同食客的口味，他们推出加了红色辣酱的红东炎、比较清淡的白东炎，还有加奶的红、白东炎，共有4种供食客选择。

盘点餐馆的招牌菜肴，他们还特别介绍最多食客爱点的泰式三层肉炒长豆、柠檬鱼或苏东、黄梨炒饭，以及同样有不少人爱的泰式辣酱炒肉和青咖哩。

陈家与亲友合力打理

Thai Tae泰国餐算是家族生意，除了陈江嵩和陈江昱两兄弟，在餐馆工作的都是他们的亲友。

其中，哥哥陈江嵩与泰国籍妻子蒂娜拉负责厨房，主厨是蒂娜拉的弟弟查克蓬，弟弟陈江昱与女友邱芷苓负责吧台，妹妹陈瑜璇负责招呼和点餐等，妈妈余翠莲偶尔也到店里坐镇。

陈江嵩透露，他之前在银行上班，弟弟则从事品质管理工作，如若他没有遇见妻子蒂娜拉，他们兄弟俩或许也不会投身饮食业。

他说，妻子的家族在曼谷从事饮食业，妻舅有掌厨经验，数年前来马后就在他父亲于圣模那开设的咖啡店经营泰式煮炒，后来碰到他们两兄弟打算创业，就加盟了他们的餐馆。

餐馆开设至今超过半年，他们很高兴获得许多食客给予好评及一再光顾，目前他们的常客除了有本地人，也有不少在本地工作的泰国和日本人等。

泰式卤猪脚使用肥、瘦肉都有的猪手烹煮而成，大人和小孩都爱。（图：星洲日报）

刺槐蛋搭配特调峇拉煎酱，泰国风味十足！（图：星洲日报）



坚持推出正宗泰国料理

本地的外国料理，多少会因为食材难寻或本地人吃不惯，而在食材和味道方面作出调整，但在Thai Tae泰国餐，他们坚持推出正宗的泰国口味料理。

陈江嵩和陈江昱认为，如果一心只求迎合，那么料理将失去原来的味道，所以他们的餐馆始终坚持使用泰国来的香料，就连冲泡茶水的糖浆也是从泰国买入，哪怕是加重成本，他们也不希望破坏开设餐馆的初衷。

说到他们的肉类料理，他们透露，即使费时、费工，他们还是会特别腌过要用的肉类，所以上桌的肉类料理吃起来总是特别入味、顺滑。

选用现买海鲜

此外，为求新鲜，他们坚持选用现买的海鲜，不用冷冻海鲜，因此餐馆可能碰上没有海鲜到货的不可控情况。他们说，泰国餐偏向采用河鱼，如金目鲈和非洲鱼，而河鱼一般有“土味”，为此选购新鲜的河鱼尤为重要。

由于海鲜价格波动大，很多餐馆的海鲜料理都按时价计算，但他们为了保持价格的透明度以及为食客提供价格大众化的泰国餐，定价售卖海鲜料理已成为他们餐馆的特色。

他们的用心经验，可从他们对各个小细节的坚持明显感受到，而为了确保料理保持水准，他们透露，餐馆短时间内不会改变现在的家庭经营模式，他们也不会主动宣传，只希望通过他们的料理“说话”，由对他们的泰国餐满意的食客口耳相传。

吃泰国餐时配上一杯清凉的泰国饮料，可说是一大乐事。（图：星洲日报）

就连冲泡饮料所使用的糖浆，都是特地从泰国引进。（图：星洲日报）

■我是指路人

指路食客：卢永强（50岁，家具店老板）

推蔫理由：这里的食物都很好吃，出菜也很快。要特别一提的是，这里的鱼不只新鲜还很便宜，这样的价钱恐怕在其他地方是吃不到的。

推蔫美食：柠檬鱼、泰式鱼露炸鱼、香辣肉碎、泰式芥兰炒肉

食客打星：

美味指数：★★★★★

环境卫生：★★★★★

服务态度：★★★★★

价格水平：★★★★★

Thai Tae泰国餐位于峇株巴辖富贵城。（图：星洲日报）

■美食哪里找？

店家：Thai Tae泰国餐

地址：84,Jalan Flora Utama 8, Taman Flora Utama, 83000 Batu Pahat

电话：012-7672126、012-7672716、011-36193950

营业时间：星期一至五12pm至3pm，6pm至10pm；星期六、日3pm至10pm；星期四休息

陈家与亲友合力打理，为食客带来最正宗的泰国餐；左起蒂娜拉、陈江嵩、查克蓬、余翠莲、陈瑜璇、陈江昱和邱芷苓。（图：星洲日报）