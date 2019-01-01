李宗伟盼好年·放眼4月大马公开赛复出 大马前羽球一哥李宗伟接受《星报》访问时表示，他已经得到医生允许，可以开始做轻微的训练，并放眼在4月的大马公开赛重返赛场，但强调会以健康为重，不会过度勉强自己。

（图：星报/亚洲新闻网络ANN）

李宗伟接受《星报》访问时表示，他已经得到医生允许，可以开始做轻微的训练，并放眼在4月的大马公开赛重返赛场，但强调会以健康为重，不会过度勉强自己。

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根据《星报》报道，李宗伟透露他的复检结果良好，不仅癌细胞没有扩散，医生也允许他做训练，但强度不能过大，只能是平时的30%，但宗伟表示这是好的开始，他在农历新年后会再到台湾复检，再看医生允不允许他恢复正常的训练。

被问到会何时开始训练，宗伟回应说他会先履行父亲的责任，带儿子去幼儿园登记，然后会在1月第2个星期开始训练。

他也坦承自己的身体大不如前，已不再了解自己的身体状况。他说他每天会握着球拍看着球拍一阵子才去睡，但他目前还是专注在晋级奥运上，他说他想要回到球场上，看看自己的身体状况怎样。他说他对羽球的热爱和梦想是促使他继续打羽球的原因。如果他尽力而做不到，那他就不会有任何遗憾；但如果不尝试就放弃，那他就会对此感到后悔。

被问到有何新年愿望时，李宗伟希望今年会是比较顺利一年。他希望能保持健康，大家会照顾好自己。他也希望能花时间陪伴妻子黄妙珠和两名儿子。他说这是一个新的大马，希望大家不只是在体育领域，在所有领域都能同心协力。

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