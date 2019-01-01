吕宥达．回顾．展望 岁月如梭，在2018年的最后一天，许多人都在脸书里回顾过去一年里经历的事情。同时也展望未来的一年里，想要达到的目标。

岁月如梭，在2018年的最后一天，许多人都在脸书里回顾过去一年里经历的事情。同时也展望未来的一年里，想要达到的目标。

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由于脸书里有设定，每一年的同一日所贴的文章或照片都会自动跳出来，所以都会不由自主地读一遍。

当细细地读完后，才发现怎么今天想写的回顾，多数内容去年甚至前年已经写了。去年对今年的展望仍然是我今年对明年的展望。看完后，不自觉地笑了出来，之后却陷入思想斗争了。

回顾去年，似乎改变的，只有身外得人与事。我一位叔父离开了，将到的新年会少了一家人庆祝。我一名朋友患了癌症，同学会将会少一个弄痴扮颠的。思来想去，感觉上随着年龄的增长，身边的人事却不断在减少。气力少了，朋友聚会次数也少了，睡眠少了，在家的时间也少了，脾气少了，甚至雄心壮志也发现渐渐少了。

难怪人家常说，出生后，除了年龄是增长的，剩下的都是一个“减”字。这人啊，没有一样东西是耐得起时间磨。英雄怕迟暮，美人怕白头，也许就是这个道理。

增加的除了年龄，也是有的。一些顿悟，谈不上大悟，却也可以受用吧。一些余帛，谈不上大富，却也比上不足下有余。

唯独深怕知识的累积，不进则退，于四十岁的不惑之年，仍去报读中医的针灸学位。面对厚厚的课本，才知道昔日一目十行，如今变成十目还是那一行。年轻读书仍可靠三分天资，步入中年就要靠十分毅力了。

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每一年，都希望来年的生活更好，身体更健康。然而，发现过劳换来的，远远谈不上安逸。最近又因为打球以致跟腱断裂。开刀后休养3天，就拿着拐杖去上班了。

太太说我背影有点像我逝去的父亲。朋友说，是我太爱做工还是放不下。其实，是我怕在家里熬出病来。毕竟，我又不是用脚看病，而且又可以让那些无事想拿病假的人却步。

好几位熟络的病人都有致电慰问，一位病人甚至送我几条鱼补身子，让我感动万分。所以，我知道，金钱永远不能驱使一个人长时间在一个岗位上过劳付出，除非他对他的工作有极强的使命感和热忱，才能从成就中获得真正的喜悦。而我们的喜悦，就在病人的健康上。

新一年的展望，需要身体力行去达成。尤其是那一些感觉上轻而易举的事，往往年复一年，回顾时反而发现做不到。比如说，多一点陪家人孩子，多一些运动照顾身子，多一些陪陪老爸老妈子。只因这都是人们的劣根性，以为可以等。

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在这一年，我们写新的展望时，不如舍远求近，就从这些情而易举的事开始吧！

*注：本期多特医事已是完结篇，谢谢吕宥达医生过去的分享，过后会有新朋友登场。