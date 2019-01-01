400迷你热气球亮了．照耀北海艺术走廊 400盏创意无限、色彩缤纷的迷你纸制手工热气球，昨晚在北海艺术走廊闪亮登场，形成一道美丽的风景之余，也成为北海的另一个打卡新地标。

曹观友（右四起）在杨顺兴及威省市政局主席拿督罗查里（右三）等陪同下，为北海艺术走廊“槟彩走道”的400盏手工纸制热气球亮灯；左二为槟城环球旅游机构总经理黄茁原；右二为王耶宗。（图：星洲日报）

（槟城．北海31日讯）400盏创意无限、色彩缤纷的迷你纸制手工热气球，昨晚在北海艺术走廊闪亮登场，形成一道美丽的风景之余，也成为北海的另一个打卡新地标。

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这些迷你热气球是由幼儿园和小学生凭他们的丰富创造力和想象力所彩绘的。随着一盏盏的热气球亮起，也点亮了这条长达两百米的走道。

“槟彩走道”展至3月30

北海艺术走廊的“槟彩走道”也肩负推广2019年槟城热气球嘉年华的重任，并将展至3月30日，每晚7时30分亮灯至午夜12时。

槟首长曹观友昨晚为上述手工热气球亮灯时强调，槟岛与威省一分为二的日子已不复在，随着两岸的连接更紧密，预料末来将有更多游客到威省观光。

他说，槟州政府致力完善州内设施，新建竣的槟城中环广场、槟城国际机场提升工程和瑞典咸码头，将能带动州内旅游起飞。

“今年槟城国际机场每月的乘客人数都呈双位数增长，为了应付不断增加的客流量，机场将在适当时机进行终端优化工程，目前当局正准备进行承包招标。”

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他说，瑞典咸码头提升计划也势在必行，耗费1亿5500万令吉的工程预料需一年完工，提升后的码头邮轮停泊站将扩建至600公尺，将可同时停泊2艘大型邮轮。

“至于已投入运作的槟城中环广场作为北马交通枢纽，不只每天可接待逾4000人次，其方便的交通系统将有助于推动州内的旅游发展。”

首长：槟岛饱和重点发展威省

曹观友强调，槟城的未来在威省，由于槟岛的发展已近饱和，州政府将于让威省更宜居，目前峇都交湾已成为重点发展地区，与此同时，威省的酒店入住率逐年增加5巴仙，足以证明州政府在平衡发展槟威两地已取得成果。

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杨顺兴：将发展威省生态旅游

槟州旅游发展、古迹、文化及艺术委员会主席杨顺兴指出，槟城热气球之槟彩走道不只是一个展现儿童创意的平台，也可让民众在欣赏精美纸制手工热气球灯饰之余，拍照打卡留念。

他强调，槟州政府将持续带动威省旅游业，而槟州旅游局目前也在规划发展威省的生态旅游，并将之列为旅游发展大蓝图的重点。

曹观友（左一）一时兴起，带领众人登上古代的“舢舨“；左二起为罗查里、北海艺术走廊壁画负责人再尼再努尔、杨顺兴及拿督斯里R阿鲁纳沙南。（图：星洲日报）