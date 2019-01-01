2019元旦新年第一恋‧韩团EXO KAI热恋BP JENNIE！ 韩国人气男团组合EXO成员KAI被韩国媒体《Dispatch》揭发正与女子组合BLACKPINK成员JENNIE热恋当中，两人被拍到牵手在公园里散步约会。

（首尔1日讯）韩国人气男团组合EXO成员KAI被韩国媒体《Dispatch》揭发正与女子组合BLACKPINK成员JENNIE热恋当中，两人被拍到牵手在公园里散步约会。

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由于他们都是人气团体的成员，二人恋爱的消息传出后立刻引起网民关注，女方的经纪公司对此事回应“完全不知道的事，正在确认中”。

根据《Dispatch》报道，11月25日，KAI驾车到BLACKPINK宿舍载JENNIE去市区内“游车河”，之后便驱车到韩国天空公园，抵达目的地后，KAI很绅士地为女方开车门，之后两人紧紧牵着手在公园里散步约会。

《Dispatch》也指出，KAI和Jennie其实已经在去年10月开始交往，当时双方在参加巴黎时装秀时就被发现疑似有见面，两人也在同一天在自己的Instagram上载，巴黎铁塔的照片，似乎也成了秘密放闪的证据之一。

KAI在2017前年的愚人节当天承认与女团f（x）的水晶（Krystal）拍拖，但在去年6月宣布分手。