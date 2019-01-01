洪东凯．为什么要批评希盟？ 那天看到一则为希望联盟说好话的文章，作者认为刚执政的希盟就像婴孩，大家不应该批评希盟。

那天看到一则为希望联盟说好话的文章，作者认为刚执政的希盟就像婴孩，大家不应该批评希盟。

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在希盟执政之前，民联（希盟的前身）就一直提出许多治理国家的良政，譬如说财政部长林冠英10年前就任槟首长后，就建议政府必须每天调整燃油价格，这也是仿效美国的做法。

10年后，希盟执政了，燃油价格却没有每天调整，最近还决定仿效国阵执政时期的每星期调整，看来，还是国阵的政策奏效。

财长的政治秘书潘俭伟在509大选前提到政府动用9亿多令吉建筑隆布大道，倘若政府买回来只需付4亿令吉左右：政府还给了白蒲大道超过10亿令吉的赔偿，他揶揄时任首相纳吉声称废除大道过路费会导致政府破产的说法是“神经病”。

早在2009年，潘俭伟引用当时解密的大道特许经营权和约，质疑时任首相署部长诺莫哈末口中的2310亿令吉收购价，并声称政府不把大道公司未来潜在过路费收入计算在内，收购价只需250亿令吉，但工程部长巴鲁比安却声称收购价其实是4000亿令吉。

林冠英2012年挑战诺莫哈末辩论，主题是“废除大道过路费会导致政府破产”，他还质问政府应该让2800万人民（缴付过路费）受苦，还是只让大道公司受苦？

林冠英曾于2010年声称，为了冻结大道收费涨价而必须在未来5年内赔偿PLUS大道公司50亿令吉，将令联邦政府的债务及债息费用（Debt Service Charges）增加到不健康的水平，看来，已经负债超过1兆令吉的马来西亚再不废除大道过路费，又继续赔钱给大道公司，未来的债务及债息费用肯定会非常不健康。

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而且，希盟成功拿下了联邦政权，他们依然让缴付过路费的人民继续受苦。

国防部副部长刘镇东2015年曾非议委任首相特使顾问的方式，并声称特使顾问当时的月薪是2万7227令吉20仙，比纳吉当时的2万2826令吉65仙首相薪俸高出4400令吉55仙或19%。

希盟509执政以后，行动党蕉赖国会议员陈国伟被委任为首相驻华特使顾问，刘镇东再也没有非议委任特使顾问的做法。

希盟现在有一个曾担任22年首相的敦马哈迪，还有一个担任槟州首长10年期间自诩为槟州带来许多盈余的财长，但是，当他们成了执政集团的其中一员后，自己提过的”良政”都忘得一干二净了。