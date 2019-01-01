《延禧》爆假唱被骂．秦岚气质犹如神仙下凡 2018年人气最火的宫斗戏《延禧攻略》演员吴谨言、许凯、聂远、佘诗曼在东方卫视跨年晚会合体，4人准备了金庸剧组曲舞台，聂远和佘诗曼打头阵选唱《铁血丹心》，吴谨言和许凯紧接在后表演《笑红尘》，最后4人一起合唱《爱江山更爱美人》，人气超高的演员群配上脍炙人口的歌曲，让所有戏迷在视觉及听觉上有双重享受。

（中国‧北京1日讯）2018年人气最火的宫斗戏《延禧攻略》演员吴谨言、许凯、聂远、佘诗曼在东方卫视跨年晚会合体，4人准备了金庸剧组曲舞台，聂远和佘诗曼打头阵选唱《铁血丹心》，吴谨言和许凯紧接在后表演《笑红尘》，最后4人一起合唱《爱江山更爱美人》，人气超高的演员群配上脍炙人口的歌曲，让所有戏迷在视觉及听觉上有双重享受，不过播出后，网民认为整段舞台都是对嘴，反复看了舞台影片后，发现吴谨言拿下麦克风时，声音依旧存在，演员群的假唱行为被网民批评：“假唱是欺骗的行为。”

广告

另外，剧中富察皇后秦岚则是被湖南卫视重金礼聘，当晚她身穿一袭白色抹胸长裙，气质出众，让不少网民惊呼有如神仙下凡，更称赞她“人美歌动听”。但同样也被网民质疑“对嘴假唱”。