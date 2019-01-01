店内阻抽烟厕所也要守？．食肆业者有疑惑怕被连累 “难道顾客躲在厕所抽烟，我们也要守在厕所门口警告顾客？”

江先生在白板上写双语通告，提醒禁烟令。（图：星洲日报）

（玻璃市．加央31日讯）“难道顾客躲在厕所抽烟，我们也要守在厕所门口警告顾客？”

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大部份食肆业者已为明天禁烟令做好全面准备，贴出禁烟告示、不再售卖香烟、不准备烟灰缸等，但一些业者对于卫生部禁烟和执法方面有疑惑，不确定会否有烟客在店内抽烟，业者也被连累的问题。

吃饱饱饮食店东主江先生（47岁）除了贴上禁烟告示牌，也特地在白板上写“政府新政策，从2019年1月1日起，饮食店范围禁止吸烟”中文及马来文2个版本，以提醒顾客勿在咖啡店内抽烟，勿违反禁烟条例。

他坦言，要阻止顾客在店内抽烟并不容易，一来是业者、员工都忙得不可开交时怎么有时间去劝阻烟客呢？而且，遇到一些不讲理的顾客，还会有理说不清呢。

不提供烟灰缸

“我们（餐饮业者）只能靠自己想办法做好禁烟提醒。原本店里有准备3个烟灰缸，因为发出禁烟令后，我就送给顾客了。不提供烟灰缸，就代表我们不鼓励他们抽烟了，希望顾客明白。”

询及万一有顾客在店内抽烟，执法员也给业者开罚单的做法，江先生不认同此执法，并认为业者已做好本份，不可能全天候全面监督顾客是否抽烟。

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“如果真的被取缔，我愿意把案件带到法庭去据理力争。”

另一名不愿具名的业者同意禁烟令，认为在饮食店禁烟就不会影响邻桌的顾客，也不会有烟客随地乱丢烟蒂、烟灰，保持店内卫生。

“我戒烟很久了，如今不让身边的人抽二手烟，大家都身体健康。”

烟客随地乱丢烟蒂、烟灰。（图：星洲日报）

食肆业者为禁烟令做好全面准备，贴出禁烟告示。（图：星洲日报）