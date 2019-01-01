禁烟今扩至非冷气食肆．禁烟牌规格疑问多 卫生部扩大禁烟区至非冷气食肆的措施，在将2019年第一天正式开跑。因禁烟告示牌规格的诸多问题，食肆业者在一片疑问声中迎接这项新政策。

香烟向左还是向右？综合说法，左边图案的禁烟标志里，香烟向左加上两条短红线，属于我国卫生部的禁烟标志规格；右边图案是香烟向右的标志，属于国际使用。（图：星洲日报）

（槟城31日讯）卫生部扩大禁烟区至非冷气食肆的措施，在将2019年第一天正式开跑。因禁烟告示牌规格的诸多问题，食肆业者在一片疑问声中迎接这项新政策。

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禁烟范围扩大至非冷气食肆的措施正式实行倒数一日之际，《大北马》社区报记者走访数间属非冷气食肆，向咖啡店业者了解他们的准备情况，发现部份业者早在数日前开始按照卫生部规格张贴告示牌，但也有部份咖啡店仍未张贴禁烟告示牌。

尽管副卫生部长李文材已说，卫生部没有严格规定告示牌的格式，但数名受访业者异口同声地表示，基于没有官员亲自下场解说，业者也没接到官方公函，他们就只能从报纸获取讯息或道听途说，因此至今仍对禁烟告示牌的规格感到混淆。

吴骑勇：不知该去哪买

汕头街巨无霸咖哩面吴骑勇（50岁）受访时说，他不知该去哪里买符合规格告示牌，唯有在店内挂上小型的“禁止抽烟”告示牌作为替代，若当局官员前来质问，唯有坦白告知“还没买到正确的告示牌。”

另一名在乔治市经营咖啡店，不愿具名的业者坦言，他有许多疑问，不知告示牌的正确尺寸、不知该去哪里买合格的告示牌、不确定告示牌里的香烟应该向左或向右，也疑惑告示牌能否加上马来文“Dilarang Merokok”以外的语言，比如中文的“禁止抽烟”或者英文的“No Smoking”？

旺曼梳：告示牌“香烟”须向左

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槟卫生局局长旺曼梳受询时说，当局对禁烟告示牌的规定是，香烟必须向左，及须以马来文写上“DILARANG MEROKOK”（禁止抽烟）的字眼。

但他说，在此措施执行初期，卫生局不会针对告示牌规格事宜采取严厉行动，因为此措施的主要目标在于禁止民众在禁烟区抽烟，卫生局在执行措施的首6个月更注重教育民众，官员们将亲自下场到食肆，以劝告业者及烟民遵守条例。

“但若有需要，我们依然会开出罚单，或把违例者控上法庭。”

禁烟区抽烟罚款最高1万

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根据卫生部总监今日发布的声明，为了避免二手烟危害民众健康的问题，我国政府在2004年烟草管制条例下扩大食肆禁烟范围，从前只禁止在冷气食肆抽烟，2019年扩大至非冷气食肆，即无论饮食商店、餐馆或小贩中心的内外范围、任何提供座椅给食客用餐的饮食地点或流动餐车，及火车或船上的餐馆，皆被列为禁烟区。

此条例阐明，任何人若在禁烟区抽烟，可被罚款最高1万令吉或监禁不超过两年；若有者无法确保他人遵循禁烟条例，或者提供抽烟设施，则可被罚款最高5000令吉或监禁不超过1年。同时，所有建筑的拥有人或经营者或有关交通工具拥有人，若没展示显眼的禁烟告示，也可被罚款最高3000令吉或监禁最高6个月。

冯先生：先礼貌提醒顾客勿店内抽烟

食客饭后一支烟已成习惯，业者要如何开口劝告食客勿在店内抽烟？

咖啡店业者冯先生说，他会在食客光顾时，先礼貌地提醒对方勿在店内抽烟，但许多食客的“饭后一根烟”已成习惯，因此若食客不依，他也没辙。

“我们做饮食业的，不想跟顾客有冲突，唯有做好本份提醒对方就可以了。但我也曾遇过体谅我的食客，会到店外抽烟，遇到这种食客就幸运了。”

也有业者受询时，质疑此措施能否有效地执行。

“乔治市古迹区早就被列为禁烟区了，但烟民也是到处抽烟，当局也没对付他们。政府现在说要在全国扩大禁烟区，又说会给半年宽限期，可能半年后又给半年，到时再打算吧！”

有人愁，有人欢喜！

禁烟措施扩大，售卖禁烟标志的文具店业者直言：“这是禁烟告示牌历来最好卖的时候！”

沓田仔街文具店Libraco（天秤）有限公司负责人黄万万（23岁）受访时说，该店的禁烟告示牌从上周开始热销，甚至比槟州政府把乔治市古迹区列为禁烟区时期的销量更好。

“这段时间以来，每10个上门的顾客里，差不多8个都是来买禁烟告示牌。”

他说，该店售卖符合卫生部规格的告示牌，即香烟向左、有两条红色短线、斜杠从右到左的禁烟告示牌，也有大（90公分x60公分）、中（50公分x40公分）及小（18公分x15公分）这3个尺寸供顾客选择。

他指出，香烟向右的禁烟标志属于国际使用，因此一旦此标志与我国政府的规格不符，虽然存货不至于报销，但此标志的顾客对象群会缩小，只能出售给一些跨国工厂或酒店。

卫生部发布的禁烟告示牌规格

材料：可以是任何材料，硬固和耐用即可

尺寸：

1）建筑内：50cm（高）x40cm（长）

2）公共交通：18cm（高）x15cm（长）

3）德士：10cm（高）x8cm（长）

4）任何地方的入口处：90cm（高）x60cm（长）

禁烟标志的图案：告示牌必须以白色为背景，以红色圆圈包围着黑色香烟（两条短红线），并以黑色大写字母（Arial字型）写上马来文禁烟字眼“DILARANG MEROKOK”。

扩大禁烟范围的措施在2019年期生效前一天，许多人赶到文具店购买禁烟告示牌。（图：星洲日报）

许多咖啡店已在墙上张贴禁烟告示牌，提醒食客勿在店内抽烟。（图：星洲日报）

为了减低二手烟对民众健康的危害，我国政府把非冷气食肆也列为禁烟区，国人常光顾的开放式咖啡店也成为禁烟区。（图：星洲日报）

有业者来不及购买符合尺寸规格禁烟告示牌，先以小告示牌顶替。（图：星洲日报）